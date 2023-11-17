Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dihubungi Orangtua Leon Dozan, Keluarga Rinoa Aurora Senduk Tutup Pintu Damai

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:26 WIB
Dihubungi Orangtua Leon Dozan, Keluarga Rinoa Aurora Senduk Tutup Pintu Damai
Leon Dozan diduga aniaya kekasih (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad mengaku kalau Willy Dozan dan Betharia Sonata telah menghubungi meminta maaf. Kemudian mereka mengakui kesalahan yang diperbuat Leon Dozan kepada Rinoa.

Sebagai orangtua, Julia Assad mengaku kalau pihak keluarga tetap menempuh upaya hukum. Sebab, ia resah dengan dugaan penganiayaan dilakukan Leon Dozan, membuat putrinya mengalami luka hingga lebam di tubuhnya.

"Ya tadi pak Willy Dozan telepon, Mamanya Leon juga, ibu Betharia telepon. Mereka juga mengakui bahwa Leon salah gitu," ujar Julia Assad melalui sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

Dihubungi Orangtua Leon Dozan, Keluarga Rinoa Aurora Senduk Tutup Pintu Damai

"Tapi kami juga sebagai orangtua resah, soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada, takutnya juga gimana ya, tiba-tiba badan Rinoa juga ditarik-tarik begitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu," sambungnya.

Keputusan membawa perkara itu kejalur hukum, Julia menegaskan, sejauh pihaknya pun telah melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya. Kini, masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik, terkait bukti-bukti viral di media sosial.

"Jadi kami harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu dan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya," tegas Julia.

Setelah melaporkan, Julia mengaku kalau pihaknya telah melakukan upaya visum, sebelum membuat laporan kasus dugaan penganiayaan di Polda Metro Jaya.

"Pada saat tanggal 8 November 2023 kejadian langsung divisum Rinoa, tapi dari rumah sakit meminta pengantar dari kepolisian. Jadi Rinoa harus ke SPKT dulu ambil pengantar untuk visum baru ke rumah sakit untuk divisum," jelas Julia.

Halaman: 1 2
1 2
