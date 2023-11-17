Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tahan Tangis, Leon Dozan Minta Maaf

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:16 WIB
Tahan Tangis, Leon Dozan Minta Maaf
Leon Dozan minta maaf karena aniaya Rinoa Aurora Senduk (Foto: IG Willy Dozan)
JAKARTA - Leon Dozan akhirnya buka suara dan meminta maaf kepada korban, Rinoa Aurora Senduk tak lain kekasihnya. Atas dugaan penganiayaan, membuat perempuan Sulawesi Utara mengalami luka-luka dan lebam di tubuhnya.

Permintaan maaf Leon Dozan disampaikan melalui instastory di akun instagram milik ayahnya, Willy Dozan, dikutip pada Jumat (17/11/2023). Dalam pernyataannya, ia juga meminta maaf Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dirinya sempat mengaku tidak takut, ketika Rinoa Aurora Senduk memutuskan membawa perkara itu kejalur hukum.

Tahan Tangis, Leon Dozan Minta Maaf

"Kepada bapak Kapolri saya minta maaf, atas kesalahan saya yang telah saya perbuat, saya akui saya salah, saya khilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan mata-mata kasar kepada institusi Polri, saya menyesal," ujar Leon Dozan.

Bukan cuma institusi Polri, putra Willy Dozan dan Betharia Sonata ini juga meminta maaf kepada keluarga besar Rinoa Aurora Senduk. Ia mngakui telah melakukan dugaan penganiayaan, membuat Rinoa mengalami luka dan lebam di tubuhnya.

"Untuk Rinoa dan keluarga saya minta maaf," tutup Leon Dozan.

Sebelumnya, melalui unggahan yang beredar, terlihat jelas kalau Leon nampak merangkul bagian leher wanita itu dari belakang, sambil dalam kondisi usai menangis. Mirisnya, Leon yang mengeluarkan kata-kata tidak pantas mengaku kalau dirinya tidak takut jika dilaporkan.

“Oh mau dilaporin, ke polisi biar aku dipenjara, nggak apa-apa, nggak takut sama polisi. Polisi anj*ng, ngent*t,” kata Leon dalam video, dikutip dalam akun X @tanyakanrl, Kamis (16/11/2023).

Atas perbuatanya itu, Leon Dozan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penganiayaan. Laporan tersebut, telah dibuat sejak 8 November 2023 lalu, selepas adanya kejadian menimpa perempuan bernama Rinoa Aurora Senduk.

