Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Bo Young dan Choi Woo Shik Digaet Bintangi Romantic Movie

Nistya Widelia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |06:30 WIB
Park Bo Young dan Choi Woo Shik Digaet Bintangi <i>Romantic Movie</i>
Park Bo Young dan Choi Woo Shik digaet bintangi Romantic Movie. (Foto: BH Entertainment/Harpers Bazaar)
A
A
A

SEOUL - Park Bo Young dan Choi Woo Shik berpotensi adu akting dalam drama Romantic Movie. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan StarNews, pada 17 November 2023.

Terkait pemberitaan tersebut, BH Entertainment pun buka suara. “Park Bo Young mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (18/11/2023). 

Sementara itu, Choi Woo Shik mendapat tawaran untuk membintangi Romantic Movie, sejak Oktober silam. Hingga kini, belum ada kepastian apakah sang aktor akan menerima tawaran itu atau tidak.

Drama tersebut berkisah tentang anak muda yang berpura-pura tegar di tengah kesulitan hidup. Namun kemudian, mereka berkomitmen untuk menikmati cinta dan fokus mewujudkan impian.

Park Bo Young dan Choi Woo Shik digaet bintangi Romantic Movie. (Fot: BH Entertainment)

Park Bo Young digaet untuk berperan sebagai Kim Moo Bi, seorang sutradara film yang memulai kariernya sebagai asisten sutradara, mengikuti jejak sang ayah. Perlahan, dia mengasah keterampilannya dalam membuat film.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/206/3186398/park_eun_bin_dan_yang_se_jong-R1J8_large.jpg
Park Eun Bin dan Yang Se Jong Adu Akting dalam Spellbound
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/206/3185925/joo_ji_hoon_dan_ha_ji_won-pYQ6_large.jpg
Joo Ji Hoon dan Ha Ji Won Adu Akting dalam Drama Politik Climax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184433/shin_hye_sun_dan_na_in_woo-6Biv_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/206/3183054/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-LFvN_large.jpg
Fix, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Adu Akting dalam Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/206/3178353/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-F7GY_large.jpg
Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/206/3177023/dear_bandit-0TDH_large.jpg
Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement