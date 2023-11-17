Park Bo Young dan Choi Woo Shik Digaet Bintangi Romantic Movie

SEOUL - Park Bo Young dan Choi Woo Shik berpotensi adu akting dalam drama Romantic Movie. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan StarNews, pada 17 November 2023.

Terkait pemberitaan tersebut, BH Entertainment pun buka suara. “Park Bo Young mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (18/11/2023).

Sementara itu, Choi Woo Shik mendapat tawaran untuk membintangi Romantic Movie, sejak Oktober silam. Hingga kini, belum ada kepastian apakah sang aktor akan menerima tawaran itu atau tidak.

Drama tersebut berkisah tentang anak muda yang berpura-pura tegar di tengah kesulitan hidup. Namun kemudian, mereka berkomitmen untuk menikmati cinta dan fokus mewujudkan impian.

Park Bo Young digaet untuk berperan sebagai Kim Moo Bi, seorang sutradara film yang memulai kariernya sebagai asisten sutradara, mengikuti jejak sang ayah. Perlahan, dia mengasah keterampilannya dalam membuat film.