Suaranya Menggelegar! Berikut 3 Peserta yang Lolos Top 3 Trending Star!

JAKARTA - Ajang pencarian bakat menyanyi digital Trending Star baru saja menyelesaikan tahap Live Show Hit The Stage Top 10 pada 15 November 2023 lalu.

Tayang secara live di YouTube Channel HITS Records, Live Show Hit The Stage Top 10 Trending Star menyajikan penampilan-penampilan terbaik dari seluruh peserta yaitu Najmah Fariza, Naura Maritza, Kiano Nathaniel, Iris Graciella, Maretha Primadani, Febrina Fransisca, Ricardo Sinaga, Jeyma Monica, Joko Sinyo, dan Ananda Dhevira.

BACA JUGA: 10 Peserta Terbaik Siap Perebutkan Posisi Top 3 Live Show Hit The Stage Trending Star

Keempat juri yang bertugas yaitu Mahalini, Andmesh Kamaleng, Indra Aziz, dan Bintang Emon mengaku terkesima dan bangga dengan penampilan seluruh peserta yang memukau setelah latihan panjang yang mereka lakukan setelah karantina selama hampir satu bulan di House of Trending.

Live Show Hit The Stage Top 10 Trending Star dibuka dengan penampilan apik seluruh peserta membawakan lagu ‘Indonesia Jaya’ ciptaan Lina Tanoesoedibjo. Dengan outfit bertemakan budaya Indonesia, Top 10 terbaik berhasil membuat seluruh penonton yang hadir di dalam studio merinding dengan suaranya yang merdu dan powerful.

BACA JUGA: Top 10 Trending Star Kedatangan Paul Smith dari YouTube Music Asia Pacific

Penampilan solo para peserta kemudian dimulai dengan penampilan dari Kiano Nathaniel dengan lagu ‘Biarlah’, Iris Graciella dengan lagu ‘Cobalah Mengerti’, Joko Sinyo dengan lagu ‘Senyumlah’, Jeyma Monica dengan lagu ‘Dulu’, Febrina Fransisca dengan lagu ‘Lumpuhkanlah Ingatanku’, Ricardo Sinaga dengan lagu ‘Pergilah Kasih’, Ananda Dhevira dengan lagu ‘Seandainya’, Naura Maritza dengan lagu ‘Pinjam Peluk’, Najmah Fariza dengan lagu ‘Cinta Sampai Mati’, serta Maretha Primadani dengan lagu ‘Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu’.