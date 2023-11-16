10 Peserta Terbaik Siap Perebutkan Posisi Top 3 Live Show Hit The Stage Trending Star

10 peserta terbaik siap perebutkan posisi top 3 Trending Star (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Trending Star telah selesai memasuki babak Live Show Top 10 (Hit The Stage), dan pada Jumat, 10 November 2023 di Studio 14, MNC Studio, telah diselenggarakan Press Conference Trending Star yang disiarkan secara Live di Channel YouTube HITS Records.

Dalam kesempatan ini, rekan-rekan media diberikan kesempatan untuk meliput acara.

Press conference kali ini dipandu oleh Robby Purba dan dihadiri oleh CEO Star Media Nusantara, Lina Priscilla, perwakilan dari YouTube, Muara Sipahutar, dan juga perwakilan dari sponsor Trending Star, XL Axiata, Lyra Filiola, yang memberikan sambutan mereka untuk membuka acara.

Selain itu, ke-empat juri Trending Star, Indra Aziz, Andmesh Kamaleng, Mahalini, dan juga komika Bintang Emon, juga hadir untuk memberikan tanggapan dan kesan mereka terhadap Trending Star.

Indra Aziz, yang juga menjadi vocal coach untuk para peserta Top 10 Trending Star, mengatakan bahwa dirinya fokus pada perkembangan teknik vokal para kontestan. Menurutnya, seorang penyanyi harus bisa tampil maksimal, dan tidak terlihat gugup di atas panggung

“Saya bener-bener fokusin ke teknik vokal mereka, agar mereka pas konser, suara mereka gak hilang, atau karena nervous banget jadi gak tampil maksimal, itu gak boleh terjadi. Apalagi mereka udah jadi top 10, mereka mewakili generasi anak sekarang yang fokus di dunia musik dan digital,” kata Indra Aziz.

Menurut Mahalini, di jaman sekarang yang serba digital, Trending Star merupakan cara yang bagus bagi para penyanyi di Indonesia agar dapat memperluas koneksi mereka agar dapat dikenal oleh lebih banyak orang.

“Kalau yang terpenting dari aku tuh bukan boom atau tidaknya sebuah karya, tapi bagaimana kamu menyukai karyamu pas karyamu sudah rilis, karena kalau udah gak suka, orang dengerinnya juga gak nyaman,” ungkap Mahalini.

Andmesh, yang juga seorang penyanyi yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat, juga menyetujui kalau Trending Star merupakan wadah yang tepat di zaman digital ini karena Trending Star memiliki kriteria yang khusus dan juri-juri yang sangat berkualitas.

“Kalau di ajang bakat yang lain, konsepnya masih sama, tapi kita kalau di Trending Star itu, wih sedap!” ujar Andmesh sambil tertawa.

Selain tiga juri yang berpengalaman di bidang tarik suara, hadir juga komika ternama, Bintang Emon, yang fokus menjadi juri untuk menilai penampilan panggung para peserta.