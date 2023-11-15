Top 10 Trending Star Kedatangan Paul Smith dari YouTube Music Asia Pacific

JAKARTA - Ada tiga tamu spesial menyambangi House of Trending. Mereka adalah Paul Smith, Managing Director YouTube Music Asia Pacific; Lina Priscilla, CEO Star Media Nusantara; dan Muara Sipahutar, Music Content Partnership Manager YouTube.

Menyambut ketiga tamu spesial tersebut, finalis Top 10 Trending Star menyanyikan lagu Heal The World. Paul bahkan sempat jamming bareng Febrina Fransisca dan Najmah Fariza menyanyikan lagu Perfect dari Ed Sheeran dan Skyfall milik Adele.

Top 10 Trending Star juga sempat berbincang hangat dengan Paul, Lina, dan Muara mengenai aktivitas mereka di asrama. Ada pula sesi tanya jawab mengenai YouTube Music dan manajemen.

“HITS Records berusaha mengencourage penyanyi-penyanyi kami untuk bisa menciptakan lagu sendiri. Dengan begitu, sang penyanyi tahu ke mana kira-kira arah dan soul musik mereka nantinya,” tutur Lina Priscilla.

Dia menambahkan, “Sehingga nanti mereka bisa mendapatkan lagu yang cocok. Sesuatu yang bisa viral dan mengangkat nama mereka nantinya. Sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk merilis single-single selanjutkan.”

