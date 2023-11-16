Kronologi Dugaan Penganiayaan Leon Dozan kepada Rinoa Aurora Senduk

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad menerangkan dugaan penganiayaan dilakukan Leon Dozan. Rupanya telah terjadi sekali yakni pada bulan Oktober lalu.

Kejadian itu sempat direkam Rinoa, kemudian diserahkan kepada Julia Assad sebagai ibunya. Tak terima, ia sempat video call dengan Leon Dozan menanyakan masalah tersebut, kala itu putra Willy Dozan itu mulai ketakutan.

"Awalnya kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah jadi pas kejadian, video itu saya tahu kejadian itu pas Rinoa video call, video call ke saya terus sudah ada rekaman sama Leon itu terus dia udah ketakutan," ujar Julia Assad dalam sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

Setelah mengetahui kejadian itu, Julia mengaku dirinya berencana menghubungi ayah Leon Dozan, Willy Dozan untuk menanyakan perihal perlakuan anaknya terhadap putrinya.

"Kata dia, 'mah, sekarang Leon di sini', langsung hubungi pak Willy Dozan menanyakan diapain anak saya sama Leon? sampai mengirim video dikirim anak saya," jelas Julia.

Namun puncaknya, kejadian itu terulang kembali pada tanggal 8 November 2023 lalu, awalnya Rinoa telah di sandra di basement. Menurut cerita didapatkan, Julia menyebut putrinya sempat lari ke toilet pasca kejadian.

Sehingga dirinya berulang kali menghubunginya untuk mengetahui kondisi putrinya, sempat terpuruk selepas adanya kejadian tersebut.

"Jadi waktu itu udah di sandra Rinoa di basement, video itu dikirim ke saya, jadi Rinoa memberitahukan bahwa posisi dia itu seperti itu,"beber Julia.

"Video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai Mama, kemudian saya telpon Rinoa sudah nggak aktif teleponnya, dan ternyata dia saat itu lari ke toilet katanya," lanjutnya.