HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Rinoa Aurora Senduk Sebut Leon Dozan Tak Hanya Sekali Lakukan Penganiayaan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:28 WIB
Ibunda Rinoa Aurora Senduk Sebut Leon Dozan Tak Hanya Sekali Lakukan Penganiayaan
Ibunda Rinoa Aurora Senduk sebut Leon Dozan tak hanya sekali lakukan penganiayaan (Foto: Instagram/rinoaaurora)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad mengungkapkan kronologi dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Leon Dozan, kekasih dari putrinya. Rupanya dugaan penganiayaan tersebut tidak hanya berlangsung satu kali.

Menurut penuturan Julia, kejadian dugaan penganiayaan Leon terhadap Rinoa pertama kali terjadi di Oktober lalu. Bahkan kejadian itu sempat direkam oleh Rinoa kemudian diberikan padanya sebagai bukti.

Tak terima anaknya diperlakukan dengan kurang baik, Julia pun sempat menghubungi Leon melalui video call.

"Awalnya kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian, video itu saya tahu. Kejadian itu pas Rinoa video call," ujar Julia Assad dalam sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

Rinoa Aurora Senduk

"Rinoa video call ke saya terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia udah ketakutan," sambungnya.

Setelah mengetahui kejadian itu, Julia pun sudah berencana untuk menghubungi Willy Dozan selaku ayah kandung dari Leon. Hal itu dilakukannya untuk menanyakan soal perilaku Leon pada putrinya.

Namun, setelah kejadian yang pertama, Rinoa pun kembali mendapat perlakuan kurang menyenangkan di 8 November 2023. Rinoa bahkan sempat disandera di basement sebelum akhirnya lari ke toilet.

1 2
