Ibunda Rinoa Aurora Senduk Sebut Leon Dozan Tak Hanya Sekali Lakukan Penganiayaan

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad mengungkapkan kronologi dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Leon Dozan, kekasih dari putrinya. Rupanya dugaan penganiayaan tersebut tidak hanya berlangsung satu kali.

Menurut penuturan Julia, kejadian dugaan penganiayaan Leon terhadap Rinoa pertama kali terjadi di Oktober lalu. Bahkan kejadian itu sempat direkam oleh Rinoa kemudian diberikan padanya sebagai bukti.

Tak terima anaknya diperlakukan dengan kurang baik, Julia pun sempat menghubungi Leon melalui video call.

"Awalnya kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian, video itu saya tahu. Kejadian itu pas Rinoa video call," ujar Julia Assad dalam sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

"Rinoa video call ke saya terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia udah ketakutan," sambungnya.

BACA JUGA: Mengulik Hubungan Rinoa Aurora dan Indro Warkop

Setelah mengetahui kejadian itu, Julia pun sudah berencana untuk menghubungi Willy Dozan selaku ayah kandung dari Leon. Hal itu dilakukannya untuk menanyakan soal perilaku Leon pada putrinya.

Namun, setelah kejadian yang pertama, Rinoa pun kembali mendapat perlakuan kurang menyenangkan di 8 November 2023. Rinoa bahkan sempat disandera di basement sebelum akhirnya lari ke toilet.