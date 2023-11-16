Dilaporkan ke Polisi, Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Leon Dozan dalam Proses Sidik

Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Leon Dozan masuk tahap sidik (Foto: Instagram/leonaticofficial)

JAKARTA - Mochammad Leon Rahman Dozan diduga melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk. Kabar ini mencuat pertama kali melalui sosial media.

Atas tindakan tersebut, gadis asal Sulawesi Utara itu pun telah melaporkan Leon Dozan ke Polres Jakarta Pusat sejak 8 November 2023. Bahkan kini, laporan yang dibuat oleh gadis 19 tahun itu sudah mulai masuk ke tahap sidik.

“Betul, saat ini dalam proses sidik,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (16/11/2023).

Sebelumnya sebuah akun X membeberkan sebuah video berisi dugaan penganiayaan dan ancaman yang dilakukan oleh Leon kepada Rinoa. Bahkan dengan beraninya, Leon pun menantang dilaporkan ke pihak kepolisian.