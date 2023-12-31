Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Senduk Ungkap Resolusi di 2024, Dekatkan Diri ke Tuhan hingga Hilangkan Trauma

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:45 WIB
Rinoa Aurora Senduk Ungkap Resolusi di 2024, Dekatkan Diri ke Tuhan hingga Hilangkan Trauma
Rinoa Aurora Senduk ungkap resolusi di 2024 (Foto: Instagram/rinoaaurora)
JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk memiliki resolusi di 2024 yang diharapkan dapat segera terealisasi. Mantan kekasih Leon Dozan ini mengaku ingin lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.

Tak hanya itu, ia juga berusaha untuk bisa menghilangkan trauma usai mengalami penganiayaan dari Leon Dozan.

Rinoa tampaknya menyadari jika tak ada sandaran yang lebih tepat dari pada Tuhan. Apalagi, dia sempat mengalami cobaan berat dalam hubungan asmaranya dengan sang mantan.

"Iya kalau untuk itu (trauma) masih ada cuma diberengin mendekatkan diri kepada Tuhan kita percaya aja bahwa, di 2024 Tuhan akan melindungi dan menjaga kita," kata Rinoa dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

