Mengulik Hubungan Rinoa Aurora dan Indro Warkop

JAKARTA - Nama Rinoa Aurora Senduk mendadak menjadi perbincangan di kalangan netizen. Hal tersebut terjadi lantaran muncul sebuah unggahan yang memperlihatkan artis 20 tahun ini mengalami penganiayaan serta ancaman dari kekasihnya, Leon Dozan.

Sontak, banyak orang yang penasaran dengan sosok Rinoa Aurora yang disebut-sebut sebagai cucu dari Indro Warkop. Namun, apakah benar Rinoa yang diduga dianiaya oleh putra aktor senior Willy Dozan dan Betharia Sonata ini merupakan cucu dari Indro Warkop?

BACA JUGA: Curhatan Rinoa Aurora sebelum Dianiaya Leon Dozan

Ya, Rinoa diketahui memang merupakan cucu dari Indro Warkop. Akan tetapi, ia bukanlah cucu kandung dari personel Warkop DKI tersebut.

Rinoa diketahui merupakan cucu Indro Warkop saat bermain dalam serial Si Doel The Series yang tayang di RCTI. Dalam serial tersebut, Rinoa yang memerankan tokoh Yalova didapuk untuk menjadi sosok cucu dari pria 65 tahun tersebut.