Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Senduk Comeback di Instagram, Ucapkan Terima Kasih dan Maaf

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |07:31 WIB
Rinoa Aurora Senduk <i>Comeback</i> di Instagram, Ucapkan Terima Kasih dan Maaf
Rinoa Aurora Senduk comeback di Instagram (Foto: Instagram/rinoaaurora)
A
A
A

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk beberapa waktu belakangan ini sempat vakum dari sosial media. Hal tersebut terjadi usai ia mengalami dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, Leon Dozan.

Setelah memasukkan Leon ke penjara dan akhirnya berdamai dengan mencabut laporan, kini Rinoa mulai kembali menata kehidupannya. Bahkan ia juga sudah kembali muncul di Instagram.

Kembalinya Rinoa ke Instagram ditandai dengan unggahan foto di feed dan juga instagram Storynya. Bahkan dalam unggahan tersebut, Rinoa sempat menyampaikan terima kasih serta permintaan maaf.

“Terima kasih teman-teman semuanya atas kepedulian dan perhatian yang sangat berarti buat aku. Terima kasih atas saran, dukungan, motivasi dan doa buat aku di masa-masa sulitku,” tulis Rinoa Aurora.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947685/rinoa-aurora-senduk-ungkap-resolusi-di-2024-dekatkan-diri-ke-tuhan-hingga-hilangkan-trauma-EJcH0Xp6eJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Ungkap Resolusi di 2024, Dekatkan Diri ke Tuhan hingga Hilangkan Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945649/rinoa-aurora-senduk-masih-atasi-trauma-usai-diduga-dianiaya-leon-dozan-cmcxcij2Ro.jpg
Rinoa Aurora Senduk Masih Atasi Trauma Usai Diduga Dianiaya Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2935366/rinoa-aurora-senduk-mengaku-bingung-saat-diangkat-willy-dozan-jadi-anak-ZdRTnrEJrl.jpg
Rinoa Aurora Senduk Mengaku Bingung saat Diangkat Willy Dozan Jadi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/33/2932176/rinoa-aurora-senduk-akan-cabut-laporan-atas-leon-dozan-betharia-sonata-bersyukur-oxK8xLVo3A.jpg
Rinoa Aurora Senduk Akan Cabut Laporan Atas Leon Dozan, Betharia Sonata Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/33/2932070/hari-ini-rinoa-aurora-senduk-akan-cabut-laporan-terkait-dugaan-penganiayaan-leon-dozan-k1nDwx4yGB.jpg
Hari Ini, Rinoa Aurora Senduk akan Cabut Laporan Terkait Dugaan Penganiayaan Leon Dozan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement