Rinoa Aurora Senduk Comeback di Instagram, Ucapkan Terima Kasih dan Maaf

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk beberapa waktu belakangan ini sempat vakum dari sosial media. Hal tersebut terjadi usai ia mengalami dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, Leon Dozan.

Setelah memasukkan Leon ke penjara dan akhirnya berdamai dengan mencabut laporan, kini Rinoa mulai kembali menata kehidupannya. Bahkan ia juga sudah kembali muncul di Instagram.

Kembalinya Rinoa ke Instagram ditandai dengan unggahan foto di feed dan juga instagram Storynya. Bahkan dalam unggahan tersebut, Rinoa sempat menyampaikan terima kasih serta permintaan maaf.

“Terima kasih teman-teman semuanya atas kepedulian dan perhatian yang sangat berarti buat aku. Terima kasih atas saran, dukungan, motivasi dan doa buat aku di masa-masa sulitku,” tulis Rinoa Aurora.