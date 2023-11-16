Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Senduk Dianiaya Diduga Dilakukan Leon Dozan, sang Ibunda: Perasaan Kami Campur Aduk

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:18 WIB
Rinoa Aurora Senduk Dianiaya Diduga Dilakukan Leon Dozan, sang Ibunda: Perasaan Kami Campur Aduk
Rinoa Aurora mengalami penganiayaan, diduga dilakukan oleh Leon Dozan. (Foto: Instagram @official.bethariasonata)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad mengaku kaget ketika mendengar kabar jika putrinya diduga dianiaya oleh Leon Dozan yang merupakan kekasih dari anaknya.

Sebelumnya, kabar dugaan penganiayaan mencuat ketika akun X bernama @Pai_C1, menyebar sejumlah foto-foto bukti luka lebam di tubuh Rinoa. Bahkan, ada pula video singkat saat Leon memeluk bagian leher kekasihnya dari belakang.

"Kami merasa kecewa dan sedih, di mana Rinoa itu anak yang baik tetapi keadaan seperti ini. Saya kecewa, kaget, kesal, marah dan sudah bercampur aduk gimana rasanya anak sendiri di sana badan sudah lebam-lebam seperti itu. Jadi kami sebagai orangtua kecewa," ujar Julia Assad melalui sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

Melihat kondisi anaknya penuh luka dan lebam, Julia menyebut kalau pihaknya telah melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya, atas kasus dugaan penganiayaan.

Laporan tersebut, telah dibuat sejak 8 November 2023 lalu, selepas adanya kejadian menimpa putrinya bernama Rinoa Aurora Senduk tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947685/rinoa-aurora-senduk-ungkap-resolusi-di-2024-dekatkan-diri-ke-tuhan-hingga-hilangkan-trauma-EJcH0Xp6eJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Ungkap Resolusi di 2024, Dekatkan Diri ke Tuhan hingga Hilangkan Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945649/rinoa-aurora-senduk-masih-atasi-trauma-usai-diduga-dianiaya-leon-dozan-cmcxcij2Ro.jpg
Rinoa Aurora Senduk Masih Atasi Trauma Usai Diduga Dianiaya Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2940573/rinoa-aurora-senduk-comeback-di-instagram-ucapkan-terima-kasih-dan-maaf-buEqFcJ6LJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Comeback di Instagram, Ucapkan Terima Kasih dan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2935366/rinoa-aurora-senduk-mengaku-bingung-saat-diangkat-willy-dozan-jadi-anak-ZdRTnrEJrl.jpg
Rinoa Aurora Senduk Mengaku Bingung saat Diangkat Willy Dozan Jadi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/33/2932176/rinoa-aurora-senduk-akan-cabut-laporan-atas-leon-dozan-betharia-sonata-bersyukur-oxK8xLVo3A.jpg
Rinoa Aurora Senduk Akan Cabut Laporan Atas Leon Dozan, Betharia Sonata Bersyukur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement