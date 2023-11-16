Rinoa Aurora Senduk Dianiaya Diduga Dilakukan Leon Dozan, sang Ibunda: Perasaan Kami Campur Aduk

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad mengaku kaget ketika mendengar kabar jika putrinya diduga dianiaya oleh Leon Dozan yang merupakan kekasih dari anaknya.

Sebelumnya, kabar dugaan penganiayaan mencuat ketika akun X bernama @Pai_C1, menyebar sejumlah foto-foto bukti luka lebam di tubuh Rinoa. Bahkan, ada pula video singkat saat Leon memeluk bagian leher kekasihnya dari belakang.

"Kami merasa kecewa dan sedih, di mana Rinoa itu anak yang baik tetapi keadaan seperti ini. Saya kecewa, kaget, kesal, marah dan sudah bercampur aduk gimana rasanya anak sendiri di sana badan sudah lebam-lebam seperti itu. Jadi kami sebagai orangtua kecewa," ujar Julia Assad melalui sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

Melihat kondisi anaknya penuh luka dan lebam, Julia menyebut kalau pihaknya telah melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya, atas kasus dugaan penganiayaan.

Laporan tersebut, telah dibuat sejak 8 November 2023 lalu, selepas adanya kejadian menimpa putrinya bernama Rinoa Aurora Senduk tersebut.