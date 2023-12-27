Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Senduk Masih Atasi Trauma Usai Diduga Dianiaya Leon Dozan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:25 WIB
Rinoa Aurora Senduk Masih Atasi Trauma Usai Diduga Dianiaya Leon Dozan
Rinoa Aurora Senduk masih atasi trauma usai diduga dianiaya Leon Dozan (Foto: Instagram/rinoaaurora)
JAKARTA - Rinoa Aurora masih menjalani pemulihan mental usai menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Leon Dozan. Hal tersebut dilakukan lantaran hingga kini kondisi psikologis dari gadis 19 tahun itu masih belum dinyatakan pulih total.

Akibatnya, Rinoa harus menjalani kontrol kesehatan mental hingga waktu yang belum ditentukan. Padahal, Rinoa sendiri diketahui telah memaafkan mantan kekasihnya itu dan resmi mencabut laporan polisinya.

Kini, bintang Si Doel The Series ini berharap agar rasa traumanya bisa segera teratasi.

"Ya kemarin saya habis dari psikolog masih ada kontrol lanjutan belum tau sampai kapan saya masih kontrol lanjutan, jadi selain saya beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan," ujar Rinoa dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (27/12/2023).

Rinoa Aurora Senduk dan Leon Dozan

Rinoa Aurora Senduk masih atasi trauma usai diduga dianiaya Leon Dozan (Foto: Instagram/rinoaaurora)


Saat ditanya soal harapannya di 2024, Rinoa juga ingin membuka lembaran baru. Tentunya, dia juga berharap kondisi psikologisnya bisa pulih kembali di tahun depan.

"Iya kalau untuk itu (trauma) masih ada cuma diberengin mendekatkan diri kepada Tuhan kita percaya aja bahwa, di 2024 Tuhan akan melindungi dan menjaga kita," ujar Rinoa.

Sementara itu, Ibunda Rinoa, Yuliana Asaad, membeberkan proses konsultasi putrinya bersama psikolog.

Yuliana mengatakan jika Rinoa diberikan pertanyaan yang seputar rasa traumanya. Salah satunya ketika melihat kendaraan yang sering membuat Riona terus menangis.

