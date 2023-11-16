Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Konser Coldplay, Julian Jacob dan Maria Eka Boyong Ibunya dari Yogyakarta untuk Jaga Anak

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:01 WIB
Konser Coldplay, Julian Jacob dan Maria Eka Boyong Ibunya dari Yogyakarta untuk Jaga Anak
Julian Jacob dan Mirriam Eka di konser Coldplay Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Julian Jacob dan Maria Eka menjadi salah satu penonton konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Rabu 15 November 2023.

Demi menonton Coldplay, Julian mengaku kalau dirinya rela memboyong mertuanya dari Yogyakarta ke Jakarta, demi menjaga anaknya masih berusia sekitar lima bulanan.

"Di rumah ada Mama Maria yang jagain, kemarin didatangkan langsung dari Yogyakarta hanya untuk menjaga anak kami. Ya hari ini aku datang sama Maria buat seru-seruan," ungkap Julian Jacob.

Konser Coldplay, Julian Jacob dan Maria Eka Boyong Ibunya dari Yogyakarta untuk Jaga Anak

Meski ditinggal, istri Julian Jacob, Maria Eka bersyukur kalau anaknya tidaklah rewel, sehingga aman untuk ditinggalkan sementara.

"Untungnya anak baik banget nggak drama, jadi pas ditinggal oke aman aja. Dia nggak rewel jadi neneknya nggak kesulitan," jelas Maria Eka.

Dengan menonton konser Coldplay, Julian Jacob mengatakan kalau hal ini merupakan salah satu quality time bersama sang istri. Karena selama ini, keduanya tengah disibukan menjaga anaknya masih berusia dini.

"Bener sekali (quality time) karena hari ini kami meninggalkan anak di rumah," imbuh Julian.

