Sahabat Pergoki Pacar Pilot Dewi Perssik Peluk Perempuan Lain di Bali

JAKARTA - Dewi Perssik diduga telah mengakhiri pertunangannya bersama Rully. Indah Sari sang sahabat menduga, Dewi Perssik minta putus setelah pacar pilotnya itu berselingkuh.

Indah Sari bahkan sempat memergoki Rully bersama perempuan lain di sebuah kelab malam di Bali.

"Kami sempat papasan di depan tangga. Karena penasaran, saya ikut naik ke atas dan syok dia sedang pelukan sama perempuan lain,” ujarnya dikutip dari channel YouTube Was Was, Kamis (16/11/2023).

Dalam lanjutan keterangannya, Indah mengungkapkan, "Saya ketemu dia dan bertatapan dengan saya, dia sedang berpelukan. Itu terjadi di depan mata saya. Tapi dia kabur. Padahal niat saya ingin bicara baik-baik," ujarnya.