Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sahabat Pergoki Pacar Pilot Dewi Perssik Peluk Perempuan Lain di Bali

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:14 WIB
Sahabat Pergoki Pacar Pilot Dewi Perssik Peluk Perempuan Lain di Bali
Dewi Perssik diduga mengakhiri hubungannya dengan Rully sang pilot sekaligus tunangannya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik diduga telah mengakhiri pertunangannya bersama Rully. Indah Sari sang sahabat menduga, Dewi Perssik minta putus setelah pacar pilotnya itu berselingkuh.

Indah Sari bahkan sempat memergoki Rully bersama perempuan lain di sebuah kelab malam di Bali.

"Kami sempat papasan di depan tangga. Karena penasaran, saya ikut naik ke atas dan syok dia sedang pelukan sama perempuan lain,” ujarnya dikutip dari channel YouTube Was Was, Kamis (16/11/2023).

Dalam lanjutan keterangannya, Indah mengungkapkan, "Saya ketemu dia dan bertatapan dengan saya, dia sedang berpelukan. Itu terjadi di depan mata saya. Tapi dia kabur. Padahal niat saya ingin bicara baik-baik," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145185/dewi_perssik-NH4y_large.jpg
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066451/dewi_perssik-7K2R_large.jpg
Dewi Perssik Ngamuk Usai Dituding Ikut Komentari Masalah Nikita Mirzani dan Lolly
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement