Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Romantis, Pria Ini Lamar Kekasih di Konser Coldplay

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:22 WIB
Romantis, Pria Ini Lamar Kekasih di Konser Coldplay
Lamaran di konser Coldplay (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Konser Coldplay yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta memang menuai banyak kisah. Mulai dari kisah sedih karena tidak bisa masuk karena tiket, maupun kisah romantis, seperti yang dilakukan oleh pasangan ini misalnya, usai menjalin hubungan selama kurang lebih tujuh tahun, dirinya dilamar sang kekasih dengan cara unik.

Kisah yang tak disangka-sangka seorang wanita berhasil membuat iri seisi stadion, karena dilamar oleh sang kekasih di tengah berlangsungnya konser.

Romantis, Pria Ini Lamar Kekasih di Konser Coldplay

Melalui unggahan di akun TikTok @devmesha, wanita bernama Devalia itu nampak diminta berdiri di salah satu tribun, dengan mengenakan kaus berwarna putih, sang kekasih nampak mengeluarkan cincin dari sebuah kotak. Di hadapan ribuan penonton, laki-laki yang diduga bernama Raza Iqbal itu pun bertekuk lutut hingga membuat Devalia tersipu malu.

“Setelah tujuh tahun, I SAID YESSSS,” tulis Devalia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @devmesha, Kamis (16/11/2023).

Sontak saja hal itu pun mengundang reaksi penonton lainnya, dengan memberikan sorakan tidak sedikit dari penonton juga ikut mengabadikan momen tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164340/coldplay-uxqO_large.jpg
Coldplay Ogah Hapus Tradisi Kiss Cam usai Perselingkuhan Bos Astronomer Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156200/konser_coldplay-6MAY_large.jpg
Ketika Perselingkuhan Dua Bos Astronomer Terbongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3082058/coldplay-vt7s_large.jpg
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/205/3028429/coldplay-manggung-di-glastonbury-chris-martin-sebarkan-pesan-damai-untuk-palestina-NcMXatHoXF.jpeg
Coldplay Manggung di Glastonbury, Chris Martin Sebarkan Pesan Damai untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/205/2928499/tak-cuma-indonesia-coldplay-baca-pantun-saat-konser-di-malaysia-uQnpnc0ibJ.jpeg
Tak Cuma Indonesia, Coldplay Baca Pantun saat Konser di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926465/nada-sumbang-di-balik-kemeriahan-konser-coldplay-di-jakarta-HrJcO2PvEU.jpg
Nada Sumbang di Balik Kemeriahan Konser Coldplay di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement