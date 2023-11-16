Romantis, Pria Ini Lamar Kekasih di Konser Coldplay

JAKARTA - Konser Coldplay yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta memang menuai banyak kisah. Mulai dari kisah sedih karena tidak bisa masuk karena tiket, maupun kisah romantis, seperti yang dilakukan oleh pasangan ini misalnya, usai menjalin hubungan selama kurang lebih tujuh tahun, dirinya dilamar sang kekasih dengan cara unik.

Kisah yang tak disangka-sangka seorang wanita berhasil membuat iri seisi stadion, karena dilamar oleh sang kekasih di tengah berlangsungnya konser.

Melalui unggahan di akun TikTok @devmesha, wanita bernama Devalia itu nampak diminta berdiri di salah satu tribun, dengan mengenakan kaus berwarna putih, sang kekasih nampak mengeluarkan cincin dari sebuah kotak. Di hadapan ribuan penonton, laki-laki yang diduga bernama Raza Iqbal itu pun bertekuk lutut hingga membuat Devalia tersipu malu.

“Setelah tujuh tahun, I SAID YESSSS,” tulis Devalia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @devmesha, Kamis (16/11/2023).

Sontak saja hal itu pun mengundang reaksi penonton lainnya, dengan memberikan sorakan tidak sedikit dari penonton juga ikut mengabadikan momen tersebut.

