Awal Mula Maliq & DEssentials Bisa Tampil di Konser Coldplay

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:32 WIB
Awal Mula Maliq & DEssentials Bisa Tampil di Konser Coldplay
Awal Mula Maliq & D'Essentials main di konser Coldplay (Foto: Instagram/maliqmusic)
JAKARTA - Grup Maliq & D'Essentials membuat publik heboh lantaran tampil di atas panggung konser Coldplay pada Rabu, 15 November 2023 malam. Kehebohan tersebut terjadi lantaran sebelumnya pihak promotor hanya mengatakan jika hanya Rahmania Astrini saja yang akan tampil sebagai pembuka konser Chris Martin cs.

Menariknya, Maliq & D'Essentials rupanya mendapatkan tawaran dari Chris Martin secara langsung untuk main di atas panggung konser Coldplay. Hal itu bahkan diungkapkan oleh Widi Puradiredja, drummer Maliq & D'Essentials kepada Sarah Deshita melalui chat, sehari sebelum konser Coldplay berlangsung.

"Besok ke Coldplay ga? Maliq naik panggung nih bawain Senja Teduh Pelita selagu," ungkap Widi Puradiredja melalui chat yang dikirimnya kepada Sarah Deshita.

Kepada istri dari penyanyi Sal Priadi tersebut, Widi pun mengatakan bahwa ajakan tersebut cukup dadakan. Hal itu jelas membuat ibu satu anak tersebut kaget dan ingin melihat langsung penampilan dari Maliq & D'Essentials di atas panggung Coldplay.

Maliq & D'Essentials

"Dadakan. Di tengah setnya. Rahasia yak," timpal Widi.

"SUMPAHHHHHHHH mau liat," ujar Sarah terkejut.

Dalam percakapan tersebut, Widi mengatakan bahwa ia bersama Maliq & D'Essentials sempat diundang oleh Chris Martin ke studio. Pada kesempatan itu, Chris pun menawarkan pada Maliq untuk tampil di atas panggung konser Coldplay sebagai bintang tamu dan membawakan sebuah lagu.

"Ada2 aja. Tadi abis diundang Chris nya ke studio," tutur Widi.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/205/3007683/kolaborasi-astra-dan-maliq-and-d-essentials-di-halte-transjakarta-bundaran-hi-astra-AaxoD1PSw1.jpeg
Kolaborasi Astra dan Maliq and D'Essentials di Halte Transjakarta Bundaran HI Astra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/205/3001915/maliq-d-essentials-bakal-rilis-album-baru-bulan-depan-EdexxUT8eb.JPG
Maliq & D'Essentials Bakal Rilis Album Baru Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/205/2989446/lagu-kita-bikin-romantis-viral-maliq-and-dessentials-senang-sekaligus-khawatir-uAXxhjwIJq.jpeg
Lagu Kita Bikin Romantis Viral, Maliq and DEssentials Senang Sekaligus Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/205/2989377/lagu-kita-bikin-romantis-tuai-pro-kontra-begini-respons-maliq-dessentials-Neypv8UU4d.jpg
Lagu Kita Bikin Romantis Tuai Pro Kontra, Begini Respons MALIQ & DEssentials
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/33/2977206/melanie-putria-beri-ucapan-selamat-untuk-pernikahan-mantan-suami-rPMvMcDHl6.jpg
Melanie Putria Beri Ucapan Selamat untuk Pernikahan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/33/2976838/selamat-angga-maliq-dessential-resmi-menikah-hari-ini-EN3PxJpvLs.jpg
Selamat! Angga Maliq & DEssential Resmi Menikah Hari Ini
