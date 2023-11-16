Awal Mula Maliq & DEssentials Bisa Tampil di Konser Coldplay

JAKARTA - Grup Maliq & D'Essentials membuat publik heboh lantaran tampil di atas panggung konser Coldplay pada Rabu, 15 November 2023 malam. Kehebohan tersebut terjadi lantaran sebelumnya pihak promotor hanya mengatakan jika hanya Rahmania Astrini saja yang akan tampil sebagai pembuka konser Chris Martin cs.

Menariknya, Maliq & D'Essentials rupanya mendapatkan tawaran dari Chris Martin secara langsung untuk main di atas panggung konser Coldplay. Hal itu bahkan diungkapkan oleh Widi Puradiredja, drummer Maliq & D'Essentials kepada Sarah Deshita melalui chat, sehari sebelum konser Coldplay berlangsung.

"Besok ke Coldplay ga? Maliq naik panggung nih bawain Senja Teduh Pelita selagu," ungkap Widi Puradiredja melalui chat yang dikirimnya kepada Sarah Deshita.

Kepada istri dari penyanyi Sal Priadi tersebut, Widi pun mengatakan bahwa ajakan tersebut cukup dadakan. Hal itu jelas membuat ibu satu anak tersebut kaget dan ingin melihat langsung penampilan dari Maliq & D'Essentials di atas panggung Coldplay.

"Dadakan. Di tengah setnya. Rahasia yak," timpal Widi.

"SUMPAHHHHHHHH mau liat," ujar Sarah terkejut.

Dalam percakapan tersebut, Widi mengatakan bahwa ia bersama Maliq & D'Essentials sempat diundang oleh Chris Martin ke studio. Pada kesempatan itu, Chris pun menawarkan pada Maliq untuk tampil di atas panggung konser Coldplay sebagai bintang tamu dan membawakan sebuah lagu.

"Ada2 aja. Tadi abis diundang Chris nya ke studio," tutur Widi.