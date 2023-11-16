Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Paula Verhoeven Terkesima dengan Konser Coldplay: Chris Martin Pinjam 100

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:35 WIB
Paula Verhoeven Terkesima dengan Konser Coldplay: Chris Martin Pinjam 100
Paula Verhoeven. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Paula Verhoeven menjadi salah satu artis menjadi saksi konser Coldplay bertajuk "Music of The Spheres" di Stadion Glora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat Rabu 15 November 2023.

Gelaran konser Coldplay ini dibuka penyanyi asal Bandung, Rahmania Astrini dan dilanjutkan dengan penampilan apik Chris Martin CS.

Menariknya diawal-awal konser, Chris Martin sempat berpantun membuat penonton pun kaget sekaligus terhibur. Karena Chris begitu lancar mengucapkan pantun itu dalam bahasa Indonesia, pantun itu ditutup pinjam dulu seratus, cukup populer belakangan ini.

Hal itu disampaikan Paula Verhoeven di akun instagram miliknya dengan mengabadikan moment hangat saat menonton konser Coldplay.

Halaman:
1 2 3
