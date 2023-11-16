Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chris Martin Pakai Baju Tie-Dye Keberuntungan di Konser Coldplay Jakarta

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:08 WIB
Chris Martin Pakai Baju Tie-Dye Keberuntungan di Konser Coldplay Jakarta
Chris Martin dan Baju tie-dye di Konser Coldplay Jakarta (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA - Chris Martin akhirnya muncul di hadapan ribuan penonton konser Coldplay di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2023. Tampilan ikonik menggunakan kaos tie-dye menjadi identitas yang tak pernah berubah.

Ya, sejak 2015 Chris Martin sudah menetapkan hati pada tie-dye t-shirt sebagai andalannya. Kemanapun ia pergi, baju tersebut akan selalu dipakai, termasuk di konser Coldplay di Jakarta.

Pantauan langsung Okezone, Chris Martin muncul dengan t-shirt tie-dye keberuntungannya itu. Ia padukan dengan jaket yang juga dia pakai di banyak konser lainnya.

Chris Martin Pakai Baju Tie-Dye Keberuntungan di Konser Coldplay Jakarta

Menurut penelusuran di dunia maya, baju tersebut dia pernah pakai di Atlanta, Amerika Serikat 2022 lalu. Kemudian, dipakai juga di Philadelphia, Amerika Serikat di tahun yang sama.

Baju keberuntungan itu akan selalu menemaninya. Laman GQ bahkan membahas hal ini. Di salah satu berita, majalah tersebut memberi title 'Chris Martin Has One Outfit'.

Kebiasaan Chris Martin pakai baju tie-dye seperti itu sudah dilakoni sejak 2015, pertama kali saat dirinya di-interview oleh BBC Radio pada 6 November 2015.

Di 2015 juga, Chris Martin menggunakan tie-dye t-shirt di American Music Awards pada 22 November 2015. Dua hari kemudian, dia masih pakai baju yang sama untuk interview bareng Elvis Duran and The Morning Show.

