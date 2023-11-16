Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

So Sweet, Umay Shahab Gandeng Kekasih saat Nonton Bareng Konser Coldplay

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:17 WIB
<i>So Sweet</i>, Umay Shahab Gandeng Kekasih saat Nonton Bareng Konser Coldplay
Umay Shahab dan Inarah Syarafina tonton konser Coldplay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Umay Shahab menggandeng kekasihnya, hadir untuk menonton konser Coldplay bertajuk Music of The Spheres di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2023. Umay menceritakan kalau keputusan menonton aksi Coldplay, lantaran dirinya sangat menyukai grup band, asal Britania Raya tersebut.

"Karena emang pengen banget dari dulu, udah suka dan ini sama pacar," ujar Umay Shahab saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Umay mengatakan kalau dirinya lebih menyukai lagu Coldplay berjudul Sparks.

{So Sweet}, Umay Shahab Gandeng Kekasih saat Nonton Bareng Konser Coldplay

