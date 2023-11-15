Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meriah, Coldplay Ajak 2 Penonton Nyanyi Bareng di Atas Panggung

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:28 WIB
Meriah, Coldplay Ajak 2 Penonton Nyanyi Bareng di Atas Panggung
Coldplay ajak penonton nyanyi di atas panggung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sudah menjadi tradisi bagi Coldplay mengajak penonton untuk tampil sepanggung. Di konser Coldplay 'Music of the Spheres' yang dilangsungkan di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, ada dua orang beruntung yang diajak ke atas panggung. Mereka adalah Irene dan Rudi.

Vokalis Coldplay, Chris Martin, kemudian mengajak keduanya untuk duduk berdekatan.

"Saya menemukan banner bertuliskan 'Tolong bawakan lagu Everglow untuk temanku di Surga'. Teman kamu namanya siapa?" tanya Chris Martin kepada kedua penonton itu.

"Maria," jawab penonton wanita tersebut.

Meriah, Coldplay Ajak 2 Penonton Nyanyi Bareng di Atas Panggung

Hal senada juga disampaikan Chris kepada Rudi. Dia mengaku sangat terenyuh dengan banner yang dibawa penonton pria ini dalam konsernya.

"Dia juga bawakan banner yang mirip 'tolong bawakan lagu Everglow untuk ibuku di Surga' saya yakin ibumu masih ada disekitar sini," ujar Chris Martin.

Mereka bertiga lalu menyanyikan lagu berjudul Everglow diiringi alunan piano yang dimainkan langsung oleh Chris Martin.

