HOME CELEBRITY MUSIK

Kejutan, Maliq & DEssentials Tampil di Konser Coldplay Jakarta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |00:31 WIB
Kejutan, Maliq & DEssentials Tampil di Konser Coldplay Jakarta
Maliq & D'Essentials di konser Coldplay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Coldplay tampaknya tidak henti ingin memberikan kejutan kepada para penggemarnya di konser bertajuk Music of Spheres World Tour yang digelar di GBK, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/11/2023).

Setelah sukses dengan pantun Pinjam Seratus-nya, Chris Martin CS yang sebelumnya tampil di panggung utama, mendadak pindah ke area panggung lain yang tampak lebih kecil dan berada di area paling depan.

Di panggung kecil itu, Chris Martin kemudian menghibur penonton lewat lagu yang agak mellow. Ia menyanyikan lagu berjudul Sparks dengan iringan musik gitar di tangannya.

Kejutan, Maliq & DEssentials Tampil di Konser Coldplay Jakarta

Menariknya, usai menyanyikan lagu tersebut, penonton diajak untuk berdoa dan berharap sejenak dalam waktu 20 detik.

“Aku minta kalian berdoa dan sampaikan harapan kalian hari ini. Apapun, di kehidupan kalian, karir, keluarga, apapun,” ujar Chris Martin.

Area langit sekitar GBK tiba-tiba dihiasi kembang api. Chris kemudian mendadak memanggil para personel Maliq & D'Essentials ke atas panggung.

“Kali ini adalah momen berharga untuk Maliq & D'Essentials. Ayo naik ke atas panggung,” ujar Chris.

Para personel Maliq & D'Essentials kemudian naik ke atas panggung. Salah satu personel, Angga Puradiredja tampak menyampaikan ungkapan terimakasihnya kepada Chris Martin CS karena memberi kesempatan mereka untuk tampil di sela-sela konser Coldplay di Jakarta.

“Terimakasih untuk Chris, Coldplay, ini momen yang luar biasa berharga untuk kami. Lihatlah! Kami sepanggung dengan Coldplay!” ujar Angga.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
