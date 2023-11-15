Advertisement
HOT GOSSIP

Mesra, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Keciduk Nonton Konser Coldplay Bareng

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:01 WIB
JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menonton konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2023.

Pantauan Okezone di lokasi, Thariq Halilintar dan Aaliyah diketahui Pukul 18.55 WIB. Nampak keduanya sempat menanyakan pintu masuk kepada petugas berjaga-jaga di pos dekat Gate D Plaza Tenggara.

Awak media sempat menanyakan kehadiran mereka menonton konser Coldplay, Thariq dan Aaliyah enggan berkomentar. Namun adik Atta Halilintar itu sempat mengeluh soal tiket Coldplay sulit didapatkan.

"Susah susah,"ujar Thariq Halilintar secara singkat menuju Gate Festival berada di Plaza Timur, di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakpus.

Sementara itu ditanya soal lagu favorit, Aaliyah menjawab kalau dirinya sangat menyukai banyak lagu Coldplay.

"Banyak banyak," jelas Aaliyah Massaid dan meninggalkan awak media.

Penonton sudah mulai memadati kompleks GBK sejak siang. Mereka datang tak lama sejak pintu masuk ke area konser resmi dibuka, yakni pada pukul 13.00 WIB.

Padahal, open gate dimulai 17.00 WIB. Coldplay pun baru manggung sekitar pukul 20.45 WIB, setelah penampilan Rahmania Astrini pukul 19.45 WIB. Para penonton mulai berdatangan meski kawasan luar GBK ada aksi tolak konser Coldplay.

