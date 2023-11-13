Gendong Baby A, Thariq Halilintar Siap Nikahi Aaliyah Massaid?

JAKARTA - Thariq Halilintar tak kalah antusias menyambut anak kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yang dipanggil baby A.

Lewat akun Instagramnya, adik Atta Halilintar itu kerap membagikan momen saat dirinya bersama baby A.

Termasuk baru-baru ini, Thariq Halilintar mengunggah potret saat dirinya tengah menggendong baby A.

Thariq Halilintar pun bertanya apakah dirinya sudah cocok jika memiliki anak.

"Udah cocok belum," tulis Thariq Halilintar dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (13/11/2023).

Sontak saja, pertanyaan Thariq itu langsung disambut berbagai respon oleh netizen. Bahkan tak sedikit yang menyebut Thariq Halilintar sudah cocok untuk menimang seorang anak.

Artinya, apakah Thariq Halilintar sudah siap menikahi sang kekasih yakni Aaliyah Massaid?

