Aaliyah Massaid Kenang Adjie Massaid di Momen Hari Ayah Nasional

JAKARTA - Aaliyah Massaid turut merayakan Hari Ayah Nasional yang jatuh pada hari ini, 12 November 2023. Dalam perayaan Hari Ayah Nasional ini, Aaliyah terlihat mengunggah foto masa kecilnya kala sedang bersama ayah tercintanya, Adjie Massaid.

Dalam unggahan Instagram @aaliyah.massaid, kala itu Aaliyah terlihat masih balita. Tubuh mungilnya yang mengenakan pakaian berwarna biru didekap lembut oleh mendiang Adjie Massaid. Saat itu, Aaliyah tampak begitu menggemaskan dengan rambut yang dikuncir dua dan senyum sumringah. Sosok Adjie Massaid pun tidak kalah bahagia, dirinya memasang wajah senyum kelihatan gigi di kedua foto yang Aaliyah bagikan.

Momen masa kecil tersebut tentu sangat indah bagi Aaliyah. Sayangnya, kini dirinya sudah tidak dapat bermanja-manja lagi dengan sang Ayah karena harus berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa lebih dulu.

Walaupun demikian, Aaliyah tetap merayakan Hari Ayah Nasional. Dirinya terlihat menuliskan pesan manis melalui kolom caption unggahan Instagram pribadinya.

"Selamat hari ayah untuk cinta dalam hidupku. cinta pertamaku, hatiku, segalanya bagiku," tulis Aaliyah Massaid.

Tidak hanya sampai di situ, Aaliyah Massaid pun menanyakan kabar sang Ayah yang sudah lama tidak dapat ditemuinya. Dirinya pun mengungkapkan rasa rindu atas dekapan dan kehadiran sang ayah di sisinya.

"Bagaimana surga di atas sana pa? aku berharap aku bisa memelukmu dan merayakan hidup bersamamu," tulis Aaliyah.