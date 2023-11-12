Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Kenang Adjie Massaid di Momen Hari Ayah Nasional

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:22 WIB
Aaliyah Massaid Kenang Adjie Massaid di Momen Hari Ayah Nasional
Aaliyah kenang Adjie Massaid (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid turut merayakan Hari Ayah Nasional yang jatuh pada hari ini, 12 November 2023. Dalam perayaan Hari Ayah Nasional ini, Aaliyah terlihat mengunggah foto masa kecilnya kala sedang bersama ayah tercintanya, Adjie Massaid.

Dalam unggahan Instagram @aaliyah.massaid, kala itu Aaliyah terlihat masih balita. Tubuh mungilnya yang mengenakan pakaian berwarna biru didekap lembut oleh mendiang Adjie Massaid. Saat itu, Aaliyah tampak begitu menggemaskan dengan rambut yang dikuncir dua dan senyum sumringah. Sosok Adjie Massaid pun tidak kalah bahagia, dirinya memasang wajah senyum kelihatan gigi di kedua foto yang Aaliyah bagikan.

Momen masa kecil tersebut tentu sangat indah bagi Aaliyah. Sayangnya, kini dirinya sudah tidak dapat bermanja-manja lagi dengan sang Ayah karena harus berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa lebih dulu.

Aaliyah Massaid Kenang Adjie Massaid di Momen Hari Ayah Nasional

Walaupun demikian, Aaliyah tetap merayakan Hari Ayah Nasional. Dirinya terlihat menuliskan pesan manis melalui kolom caption unggahan Instagram pribadinya.

"Selamat hari ayah untuk cinta dalam hidupku. cinta pertamaku, hatiku, segalanya bagiku," tulis Aaliyah Massaid.

Tidak hanya sampai di situ, Aaliyah Massaid pun menanyakan kabar sang Ayah yang sudah lama tidak dapat ditemuinya. Dirinya pun mengungkapkan rasa rindu atas dekapan dan kehadiran sang ayah di sisinya.

"Bagaimana surga di atas sana pa? aku berharap aku bisa memelukmu dan merayakan hidup bersamamu," tulis Aaliyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158572/thariq_halilintar-mIZf_large.jpg
Romantis, Thariq Halilintar Beri Aaliyah Massaid Kado Mobil Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149482/angelina_sondakh_dan_aaliyah_massaid-N8ST_large.jpg
Reaksi Angelina Sondakh saat Aaliyah Massaid Dikritik Imbas Kondangan usai Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148088/aaliyah_massaid-OcES_large.jpg
Aaliyah Massaid Kesal Dicap Tak Peduli Anak karena Datang ke Nikahan Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147714/aaliyah_massaid-31ES_large.jpg
Baru 3 Hari Melahirkan, Aaliyah Massaid Hadir di Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146930/aaliyah_massaid_dan_thariq_halilintar-Ffxm_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Thariq Halilintar Unggah Foto Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133908/thariq_halilintar-lZ3o_large.jpg
Haru, Thariq Halilintar Sungkeman dengan Tiga Ibu di Acara 7 Bulanan Aaliyah Massaid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement