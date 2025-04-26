Haru, Thariq Halilintar Sungkeman dengan Tiga Ibu di Acara 7 Bulanan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Thariq Halilintar mengenang salah satu momen paling emosional dalam acara tujuh bulanan kehamilan sang istri, Aaliyah Massaid. Dalam acara tersebut, Thariq menjalani prosesi sungkeman yang begitu menyentuh, terutama karena ia harus bersimpuh di hadapan tiga sosok ibu sekaligus.

"Pas sungkeman, itu berkesan banget. Sama ibu (Reza Artamevia), mami Angie, dan Umi (Lenggogeni Faruk)," ungkap Thariq saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (26/4/2025).

Bagi Thariq, momen itu bukan sekadar tradisi. Ia merasa semakin memahami makna perjuangan seorang ibu dalam melahirkan dan membesarkan anak. Apalagi, dalam waktu dekat, sang istri juga akan menghadapi perjuangan serupa.

Haru, Thariq Halilintar Sungkeman dengan Tiga Ibu di Acara 7 Bulanan Aaliyah Massaid

"Banyak banget rasa harunya, karena saat kita akan punya anak, kita mulai menyadari seberapa besar pengorbanan seorang ibu dalam hidup kita," ujarnya.