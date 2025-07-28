Romantis, Thariq Halilintar Beri Aaliyah Massaid Kado Mobil Mewah

JAKARTA - Thariq Halilintar kembali menunjukkan sisi romantisnya kepada sang istri, Aaliyah Massaid. Momen tersebut terjadi setelah keduanya menikmati makan malam bersama. Thariq menyiapkan hadiah spesial yang membuat Aaliyah terkejut.

Sebelum menerima hadiah, Thariq meminta Aaliyah mengenakan Google Glass. “Kan waktu itu aku janjinya adalah ketika anniversary cincinnya baru kan,” ujar Thariq dalam akun Instagram miliknya.

Romantis, Thariq Halilintar Beri Aaliyah Massaid Kado Mobil Mewah

Mendengar ucapan itu, Aaliyah sempat bolak-balik memastikan. “Wow cincin, makasih ya,” kata Aaliyah sesaat setelah membuka kotak hadiah.

Namun, kejutan sesungguhnya bukan cincin, melainkan kunci mobil mewah. “Itu hadiah buat melahirkan,” ungkap Thariq. Ia juga menuliskan pesan manis untuk Aaliyah Massaid, “Gak sabar lihat kamu jalan-jalan sama Arash.”

Sebagai informasi, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid resmi menikah di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/7/2024).

