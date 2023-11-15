Okie Agustina Minta Nafkah Anak Rp5 Juta per Bulan, Berapa Gaji Gunawan Dwi Cahyo?

Okie Agustina minta nafkah Rp5 juta per bulan, berapa gaji Gunawan Dwi Cahyo? (Foto: Instagram/@okieagustina_)

JAKARTA - Okie Agustina resmi mendaftarkan gugatan cerainya atas Gunawan Dwi Cahyo di Pengadilan Agama Bogor, pada 10 November 2023. Gugatan cerai didaftarkan setelah sang pesepak bola diduga berselingkuh dengan perempuan lain.

Bersama gugatan itu, Okie juga menuntut hak asuh anak atas putra mereka yang masih berusia 9 tahun. “Jadi diakumulasi dengan hak asuh anak, penggugat meminta nafkah anak sebesar Rp5 juta per bulan,” ujarnya.

Angka itu memang terbilang sederhana, jika dibandingkan gaji ratusan jutaGunawan Dwi Cahyo yang diklaim @jenyamanda70, akun Instagram yang diduga milik perempuan selingkuhan sang pesepak bola, Kee Yunita.

“Enggak usah sok cemas dengan kehidupan Mas Gun setelah cerai ya netizen. Karena yang namanya rezeki itu di tangan Tuhan. Gaji UMR kalian 10 tahun pun enggak bakal bisa nyampe gaji Mas Gun sebulan yang mainnya di angka sembilan digit,” katanya.

Namun benarkah Gunawan Dwi Cahyo dibayar ratusan juta per bulan sebagai pesepak bola? Sebagai bek Persik Kediri, atlet 35 tahun itu digaji sebesar Rp435 juta. Namun angka itu hanya untuk satu musim, bukan per bulan.