Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Bantah Sudah Menikah Siri dengan Kee Yunita

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:31 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Bantah Sudah Menikah Siri dengan Kee Yunita
Gunawan Dwi Cahyo bantah sudah menikah siri dengan Kee Yunita (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo membantah kabar yang menyebut jika ia dan Kee Yunita atau Jeny Amanda telah berselingkuh. Ia juga memberikan bantahan soal kabar yang beredar jika ia dengan wanita tersebut telah menikah siri.

Dikutip dari tayangan Best Kiss, punggawa Persik Kediri menyebut jika hubungannya dan Kee Yunita hanyalah sebatas teman.

"Soal nikah siri itu tidak benar sama sekali. Mungkin akun-akun yang bilang seperti itu nanti bisa dipertanggung jawabkan," kata Gunawan Dwi Cahyo.

Dalam tayangan tersebut, bapak satu anak ini juga sempat membeberkan bagaimana momen pertemuannya dengan Kee Yunita. Tepatnya satu bulan lalu, saat ia tengah makan di sebuah tempat usai menjalani latihan dengan klub sepakbolanya di Kediri, Jawa Timur.

Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034763/gunawan_dwi_cahyo-FnA8_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement