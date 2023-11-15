Gunawan Dwi Cahyo Bantah Sudah Menikah Siri dengan Kee Yunita

JAKARTA - Pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo membantah kabar yang menyebut jika ia dan Kee Yunita atau Jeny Amanda telah berselingkuh. Ia juga memberikan bantahan soal kabar yang beredar jika ia dengan wanita tersebut telah menikah siri.

Dikutip dari tayangan Best Kiss, punggawa Persik Kediri menyebut jika hubungannya dan Kee Yunita hanyalah sebatas teman.

"Soal nikah siri itu tidak benar sama sekali. Mungkin akun-akun yang bilang seperti itu nanti bisa dipertanggung jawabkan," kata Gunawan Dwi Cahyo.

Dalam tayangan tersebut, bapak satu anak ini juga sempat membeberkan bagaimana momen pertemuannya dengan Kee Yunita. Tepatnya satu bulan lalu, saat ia tengah makan di sebuah tempat usai menjalani latihan dengan klub sepakbolanya di Kediri, Jawa Timur.