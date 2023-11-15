Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Kangen Band Polisikan Orangtua Murid yang Intimidasi Putranya sampai Syok Berat

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:35 WIB
Andika Kangen Band Polisikan Orangtua Murid yang Intimidasi Putranya sampai Syok Berat
Andika Kangen Band polisikan orangtua murid yang intimidasi putranya. (Foto: Yogi Kusuma)
A
A
A

JAKARTA - Andika Mahesa resmi melaporkan pria berinisial AR, orangtua murid yang melakukan intimidasi dan kekerasan verbal terhadap MMB, anak kandungnya ke Polresta Bandar Lampung, pada 14 November 2023. 

Keputusan membuat laporan polisi, dilakukan Andika karena putranya mengalami syok berat. “Dia sampai tidak mau makan. Baru makan 2 sendok, langsung muntah. Anak saya juga takut ketemu orang dan enggak mau ke sekolah karena takut ditempeleng,” ujarnya.

Saat ini, bocah 7 tahun itu tengah dirawat di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung. “Dia di rumah sakit karena enggak mau makan, kami takut dia lemas,” tutur sang penyanyi menambahkan. 

Andika Kangen Band mengungkapkan, aksi intimidasi dan kekerasan verbal yang dialami anaknya bermula dari pentas seni yang digelar sekolah untuk memeringati Hari Pahlawan, pada 10 November 2023.

Andika Kangen Band polisikan orangtua murid yang intimidasi putranya. (Foto: Instagram/@babang_andikamahesa)

Saat itu, MMB menjaili salah satu temannya sampai menangis. Tak terima, pelaku langsung meluapkan emosinya kepada MMB. “Dia tunjuk-tunjuk kepala anak saya dan bilang mau dipatahkan batang lehernya,” katanya dikutip dari akun @aconggacor di TikTok.

Halaman:
1 2
