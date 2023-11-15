JAKARTA - Lirik lagu Fix You yang dibawakan dalam konser Coldplay malam ini. Kedatangan band asal London, Inggris itu memang sudah lama ditunggu penggemar Indonesia. Tiketnya pun ludes terjual dalam waktu singkat.
Nah, agar suasana konser semakin meriah, jangan lupa untuk menghafal lirik lagu Fix You yang diprediksi menjadi satu dari 28 lagu yang akan dibawakan Chris Martin cs pada konser malam ini.
Lirik Lagu Fix You - Coldplay
When you try your best, but you don't succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can't sleep
Stuck in reverse