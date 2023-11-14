Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Santainya Chris Martin dan Phill Harvey Jogging Sore di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |23:01 WIB
Santainya Chris Martin dan Phill Harvey Jogging Sore di Jakarta
Vokalis Coldplay, Chris Martin jogging di Jakarta (Foto: IG Coldplay)
A
A
A

JAKARTA - Chris Martin cs punya cara khusus menikmati momen menjelang konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Pengguna Instagram dibuat geger dengan aksi Chris Martin dan Phill Harvey yang melakukan jogging sore usai tiba di Jakarta hari ini.

Beredar kabar bahwa mereka jogging di kawasan Karet Bivak-Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.

"Epic walk ini Jakarta," tulis akun Instagram @coldplay dikutip Selasa (14/11/2023).

Santainya Chris Martin dan Phill Harvey Jogging Sore di Jakarta

Dalam unggahan itu, Chris Martin mengenakan kaos polos dan topi hitam sedangkan Phill Harvey memakai kaos hitam.

Keduanya terlihat sangat berkeringat usai melakukan jogging di tengah panasnya cuaca Jakarta.

Namun, Chris Martin memilih joging tanpa menggunakan alas kaki apapun alias nyeker.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164340/coldplay-uxqO_large.jpg
Coldplay Ogah Hapus Tradisi Kiss Cam usai Perselingkuhan Bos Astronomer Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156200/konser_coldplay-6MAY_large.jpg
Ketika Perselingkuhan Dua Bos Astronomer Terbongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3082058/coldplay-vt7s_large.jpg
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/205/3028429/coldplay-manggung-di-glastonbury-chris-martin-sebarkan-pesan-damai-untuk-palestina-NcMXatHoXF.jpeg
Coldplay Manggung di Glastonbury, Chris Martin Sebarkan Pesan Damai untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/205/2928499/tak-cuma-indonesia-coldplay-baca-pantun-saat-konser-di-malaysia-uQnpnc0ibJ.jpeg
Tak Cuma Indonesia, Coldplay Baca Pantun saat Konser di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926465/nada-sumbang-di-balik-kemeriahan-konser-coldplay-di-jakarta-HrJcO2PvEU.jpg
Nada Sumbang di Balik Kemeriahan Konser Coldplay di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement