Santainya Chris Martin dan Phill Harvey Jogging Sore di Jakarta

JAKARTA - Chris Martin cs punya cara khusus menikmati momen menjelang konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Pengguna Instagram dibuat geger dengan aksi Chris Martin dan Phill Harvey yang melakukan jogging sore usai tiba di Jakarta hari ini.

Beredar kabar bahwa mereka jogging di kawasan Karet Bivak-Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.

"Epic walk ini Jakarta," tulis akun Instagram @coldplay dikutip Selasa (14/11/2023).

BACA JUGA: Alasan Tiket Konser Coldplay di Singapura Lebih Murah dari Jakarta

Dalam unggahan itu, Chris Martin mengenakan kaos polos dan topi hitam sedangkan Phill Harvey memakai kaos hitam.

Keduanya terlihat sangat berkeringat usai melakukan jogging di tengah panasnya cuaca Jakarta.

Namun, Chris Martin memilih joging tanpa menggunakan alas kaki apapun alias nyeker.

BACA JUGA: