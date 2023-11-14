Alasan Tiket Konser Coldplay di Singapura Lebih Murah dari Jakarta

JAKARTA - Coldplay melangsungkan konser di Jakarta pada Rabu 15 November 2023 di Stadion Utama Bung Karno. Tiket dibanderol mulai dari Rp800 ribu untuk CAT 8 dan termahal mencapai Rp11 juta untuk CAT 1.

Harga tiket konser di Jakarta jauh lebih mahal dibandingkan konser Coldplay di Singapura. CAT 1 seharga SGD298 (sekira Rp 3 juta) hingga CAT 9 seharga SGD 68 (sekira Rp750 ribu).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno beberapa waktu lalu menjelaskan harga tiket konser Coldplay di Singapura lebih murah karena beberapa variabel salah satunya jumlah hari konser. Di Singapura Coldplay akan tampil pada Coldplay mengguncang Singapura pada 23, 24, 26, 27, dan 30 Januari 2024.

"Itu karena jumlah harinya banyak, lima hari berturut-turut, sehingga secara unit biayanya bisa lebih rendah. Jadi kita juga lihat di ekosistem kita, kita bisa menurunkan (harga) konser tiket itu kalau salah satu variabelnya jumlah konsernya bisa diperpanjang. Sehingga, segi unit cost, sewa tempat, keamanan dan lain sebagainya itu bisa," ujar Sandiaga Uno.