Hindia Bersyukur Dituduh Illuminati: Apakah Tandanya Aku Sudah Sukses?

JAKARTA - Baskara Putra atau yang juga dikenal dengan nama Hindia baru saja menuai tuduhan sebagai salah satu pengikut organisasi rahasia, Illuminati.

Hal ini diungkapkan vokalis .Feast tersebut melalui akun X miliknya. Dia memilih menanggapi santai tuduhan tersebut dan justru malah mengucap syukur.

"Puji Tuhan dianggap illuminati. Apakah ini tandanya aku sudah dianggap sukses?" tulis Baskara Putra dikutip dari akun @wordfangs, Selasa (14/11/2023).

Dalam cuitan itu, pelantun Secukupnya ini tidak menjelaskan kronologi tuduhan tersebut muncul.

Namun, ada satu netizen yang membagikan foto tangkap layar dari sebuah postingan TikTok yang diduga menjadi penyebab tuduhan itu.

"Penonton disuruh tutup mata saat Hindia memainkan lagu 'Matahari Tenggelam'," tulis foto dalam unggahan yang dibagikan @match***.