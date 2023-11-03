Hindia Tak Sabar Tampil di Indie Music Fest 2023

JAKARTA - Penyanyi Hindia sudah tak sabar tampil di Indie Music Fest 2023. Konser musik ini akan diadakan di Kota Pontianak pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang.

Kabar ini telah dikonfirmasi secara resmi oleh Yanuar Faisal, manajer dari Hindia. Ia menyatakan “Hindia pasti akan hadir di Pontianak, setelah setahun tidak bertemu dengan Tim Hindia Pontianak.”

Penjualan tiket juga sudah dimulai. Menurut informasi dari akun Instagram @indiemusic_fest, tiket Early Bird telah habis terjual dalam hitungan jam. Sementara untuk tiket Presale 1 baru saja dirilis pada 2 November 2023 pukul 21.00 WIB.