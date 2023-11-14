Berat Badan dan Bahasa, 2 Tantangan Erika Carlina Perankan Djudjuk Srimulat

JAKARTA - Erika Carlina mengungkapkan pengalamannya berperan sebagai Djudjuk dalam film Srimulat: Hidup Memang Komedi. Tak hanya berstatus personel, Djudjuk merupakan istri dari Teguh Slamet Rahardjo, pendiri grup lawak Srimulat.

Demi perannya sebagai Djudjuk, Erika dituntut menaikkan bobot tubuhnya hingga 10 kilogram. Proses menambah berat badan itu dijalaninya selama 3 bulan saat proses reading berlangsung.

Untuk menaikkan berat badan, Erika Carlina mengaku, mengubah pola makan yang ternyata sampai membawanya masuk rumah sakit. “Iya sempat dirawat karena pagi-pagi aku sudah makan mie instan sama nasi,” ujarnya di kawasan Jakarta Selatan, pada 13 November 2023.

Selain masalah berat badan, tantangan lain yang dirasakan Erika saat berperan sebagai Djudjuk Srimulat adalah penguasaan bahasa Jawa. Beruntung, saat itu dia tengah dekat dengan pria yang membantunya berkomunikasi dalam bahasa Jawa.