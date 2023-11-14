Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terlalu Menjiwai, Dimas Anggara Akui Sulit Lepas dari Karakter Timbul Srimulat

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |05:58 WIB
Terlalu Menjiwai, Dimas Anggara Akui Sulit Lepas dari Karakter Timbul Srimulat
Dimas Anggara mengaku sulit lepas dari karakter Timbul yang diperankannya. (Foto: MNC Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Dimas Anggara merasa tertantang ketika dipercaya menghidupkan karakter Timbul dalam film garapan Fajar Nugros, Srimulat: Hidup Memang Komedi. Nama besar sang pelawak menjadi alasannya berusaha mendalami karakter tersebut.

“Hampir semua orang tahu Srimulat. Awalnya kami sempat berpikir, bisa enggak ya menampilkan setiap karakter di dalamnya dengan baik? Karena terus terang, ini bukan hal yang mudah,” ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada 13 November 2023.

Meski awalnya sulit, namun karakter Timbul yang diperankannya justru terlalu melekat pada Dimas Anggara. Untuk bisa lepas sepenuhnya dari karakter pelawak legendaris itu, bapak dua anak ini bahkan sampai vakum berakting.

“Saya sampai tak mau ambil kerjaan dulu selama 6 bulan. Karena ini capek banget bagi saya pribadi,” tutur suami Nadine Chandrawinata tersebut.

Aktor 35 tahun itu mengaku, sang istri juga merasakan bagaimana dirinya terlalu menjiwai karakter Timbul. Bahkan, dia baru sepenuhnya lepas dari karakter itu sebulan setelah syuting selesai.

Poster film Srimulat: Hidup Memang Komedi. (Foto: MNC Pictures)

“Sebulan setelah syuting selesai, istri saya bilang, ‘Nah, ini baru Dimas yang aku kenal’,” kata Dimas Anggara.

Akting Dimas berperan sebagai pelawak Timbul, dapat ditonton dalam film Srimulat: Hidup Memang Komedi yang akan memulai debutnya di bioskop nasional, pada 23 November mendatang.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/206/2927790/peran-gepeng-di-film-srimulat-juan-bio-one-disangka-pemakai-narkoba-TXZ9tR5m31.jpg
Peran Gepeng di Film Srimulat, Juan Bio One Disangka Pemakai Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/206/2924496/film-srimulat-hidup-memang-komedi-perjuangan-menaklukkan-kerasnya-ibu-kota-jakarta-SQo02mPRDR.jpg
Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Perjuangan Menaklukkan Kerasnya Ibu Kota Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/206/2924346/tantangan-pemain-srimulat-hidup-memang-komedi-butuh-keseriusan-dan-keunikan-Am3RKjNWYO.jpg
Tantangan Pemain Srimulat Hidup Memang Komedi, Butuh Keseriusan dan Keunikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2924018/srimulat-hidup-memang-komedi-tayang-di-bioskop-23-november-2023-penyemangat-generasi-muda-OZQrxBAP3k.jpg
Srimulat Hidup Memang Komedi Tayang di Bioskop 23 November 2023, Penyemangat Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2924003/morgan-oey-cerita-film-srimulat-hidup-memang-komedi-kisah-kegigihan-menggapai-impian-G9VKoqQZ6c.jpg
Morgan Oey Cerita Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Kisah Kegigihan Menggapai Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2923975/srimulat-hidup-memang-komedi-gelar-gala-premier-di-surabaya-penonton-antusias-bertemu-pemain-vE99KQDWGl.jpg
Srimulat Hidup Memang Komedi Gelar Gala Premier di Surabaya, Penonton Antusias Bertemu Pemain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement