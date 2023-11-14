Terlalu Menjiwai, Dimas Anggara Akui Sulit Lepas dari Karakter Timbul Srimulat

JAKARTA - Dimas Anggara merasa tertantang ketika dipercaya menghidupkan karakter Timbul dalam film garapan Fajar Nugros, Srimulat: Hidup Memang Komedi. Nama besar sang pelawak menjadi alasannya berusaha mendalami karakter tersebut.

“Hampir semua orang tahu Srimulat. Awalnya kami sempat berpikir, bisa enggak ya menampilkan setiap karakter di dalamnya dengan baik? Karena terus terang, ini bukan hal yang mudah,” ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada 13 November 2023.

Meski awalnya sulit, namun karakter Timbul yang diperankannya justru terlalu melekat pada Dimas Anggara. Untuk bisa lepas sepenuhnya dari karakter pelawak legendaris itu, bapak dua anak ini bahkan sampai vakum berakting.

“Saya sampai tak mau ambil kerjaan dulu selama 6 bulan. Karena ini capek banget bagi saya pribadi,” tutur suami Nadine Chandrawinata tersebut.

Aktor 35 tahun itu mengaku, sang istri juga merasakan bagaimana dirinya terlalu menjiwai karakter Timbul. Bahkan, dia baru sepenuhnya lepas dari karakter itu sebulan setelah syuting selesai.

“Sebulan setelah syuting selesai, istri saya bilang, ‘Nah, ini baru Dimas yang aku kenal’,” kata Dimas Anggara.

Akting Dimas berperan sebagai pelawak Timbul, dapat ditonton dalam film Srimulat: Hidup Memang Komedi yang akan memulai debutnya di bioskop nasional, pada 23 November mendatang.*

(SIS)