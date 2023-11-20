Morgan Oey Cerita Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Kisah Kegigihan Menggapai Impian

Para pemain Srimulat Hidup Memang Komedi meriahkan gala premier di Surabaya. (Foto: Hari Tambayong//Okezone)

SURABAYA – Para pemain Srimulat Hidup Memang Komedi ikut hadir meriahkan acara gala premier di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 28 November 2023. Salah satunya, Morgan Oey.

“Seperti diketahui, film Srimulat Hidup Memang Komedi ini membawa perjalanan grup lawak asal Surabaya, Jawa Timur, Srimulat yang merantau ke Ibu Kota Jakarta untuk menemukan kesuksesan dan popularitas,” ucap Morgan Oey di Bioskop XXI, Tunjungan Plaza, Surabaya, Sabtu 18 November 2023.

Morgan Oey mengatakan, grup lawak Srimulat ini juga mendapatkan tantangan di tengah perjalanan menggapai impian.

“Beberapa anggota Srimulat menemukan krisis identitas dan mempunyai permasalah rumit, meski akhirnya para anggota Srimulat tetap bertahan dari kerasnya Ibu Kota Jakarta,” kata pemeran Paul Srimulat ini.

Film garapan MNC Pictures berkolaborasi dengan IDN Pictures ini akan tayang di jaringan bioskop seluruh Indonesia pada 23 November 2023.

Selain Morgan Oey, acara gala premier Srimulat Hidup Memang Komedi tersebut juga dihadiri pemain lainnya, seperti Erika Carlina yang berperan sebagai Djudjuk, Juan Bio One sebagai Gepeng, Ibnu Jamil berperan sebagai Tarzan, dan Erick Estrada sebagai Tessy atau Kabul.