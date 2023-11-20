Srimulat Hidup Memang Komedi Tayang di Bioskop 23 November 2023, Penyemangat Generasi Muda

Para pemain Srimulat Hidup Memang Komedi meriahkan gala premier di Surabaya. (Foto: Hari Tambayong//Okezone)

SURABAYA – Srimulat Hidup Memang Komedi akan tayang serentak di jaringan bioskop pada 23 November 2023. Jelang penayangan tersebut, film yang diproduksi MNC Pictures dan IDN Pictures ini menggelar gala premier di bioskop XXI, Tunjungan Plaza, Surabaya, Jawa Timur.

Di momen gala premier Srimulat Hidup Memang Komedi tersebut menghadirkan para pemainnya, seperti Erika Carlina yang berperan sebagai Djudjuk dan Juan Bio One sebagai Gepeng. Ada juga Morgan Oey sebagai Paul dan Ibnu Jamil berperan sebagai Tarzan, serta Erick Estrada sebagai Tessy atau Kabul.

“Seperti diketahui, film Srimulat Hidup Memang Komedi ini membawa perjalanan grup lawak asal Surabaya, Jawa Timur, Srimulat yang merantau ke Ibu Kota Jakarta untuk menemukan kesuksesan dan popularitas,” kata Morgan Oey di Bioskop XXI, Tunjungan Plaza, Surabaya, Sabtu 18 November 2023.

Menurut Morgan Oey, grup lawak Srimulat ini juga mendapatkan tantangan di tengah perjalanan menggapai impian.

“Beberapa anggota Srimulat menemukan krisis identitas dan mempunyai permasalah rumit, meski akhirnya para anggota Srimulat tetap bertahan dari kerasnya Ibu Kota Jakarta,” kata pemeran Paul Srimulat ini.