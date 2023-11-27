Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Peran Gepeng di Film Srimulat, Juan Bio One Disangka Pemakai Narkoba

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |09:42 WIB
JAKARTA - Bukan rahasia lagi jika peran Gepeng dalam film biopik Srimulat : Hidup Memang Komedi begitu melekat dalam diri Juan Bio One. Dia terbilang sukses memerankan salah satu tokoh ikonik dalam film produksi MNC Pictures tersebut. Tentu bukan hal mudah bagi Juan Bio One untuk menghidupkan karakter Gepeng. Perjuangannya tak main-main hingga mengalami perubahan cukup drastis khususnya dari segi fisik.

Sutradara Fajar Nugros pun membongkar perjuangan Juan Bio One untuk memerankan Gepeng, sebelum memasuki proses syuting kepada Ernest Prakasa dalam sebuah konten podcast. Saat Fajar Nugros memberikan kesempatan untuknya menjadi bintang utama, Juan Bio One pun bertanya pada Fajar Nugros, apa yang harus dilakukannya agar semirip mungkin dengan Gepeng.

Fajar Nugros tak banyak memberikan arahan. Dia hanya meminta Bio One untuk mencoba merasakan kehidupan layaknya yang dijalani Gepeng dengan hidup serba kekurangan.

"Coba kamu ngerasain miskin," ujar Fajar Nugros kepada Bio One.

Fajar Nugros tak menyangka jika Juan Bio One langsung menjalani kehidupan sehari-harinya dengan perubahan drastis demi hidup seperti Gepeng. Salah satu yang dilakukannya adalah berusaha untuk terus menahan lapar agar bobot tubuhnya dapat sekurus mungkin, sesuai dengan namanya, Gepeng.

"Nah dari kalimat itu ke mana-mana. Beneran enggak makan, akhirnya kita panggil ahli gizi. Di kantor jalan kaki enggak pakai sendal, lari tiap hari. Pergi ke mana-mana hanya bawa kresek," sambungnya.

Alhasil, bobot tubuhnya turun begitu drastis. Tak berhenti sampai disitu, Fajar Nugros seolah memiliki tugas baru untuk menjaga emosi Juan Bio One agar tetap stabil lantaran kondisinya yang harus menahan lapar ditengah proses syuting.

"Berapa kilo dia turun, jauh banget parah ya, sampai kita ketakutan sendiri dan yang paling berat

kan jadinya menahan konsistensi laparnya dan kita harus berhati-hati terhadap emosi dia di set karena dia kelaparan terus," jelasnya.

Riset dan pendalaman karakter yang dilakukan Bio One tak hanya soal menurunkan bobot tubuh yang drastis. Kehidupan sebagai orang miskin yang sempat diminta oleh Fajar Nugros pun berusaha dipenuhi oleh Juan Bio One dengan mencoba hidup bak seorang gelandangan di Solo.

Sampai pada akhirnya, Juan Bio One mencoba untuk menginap di sebuah hotel melati yang jauh dari kemewahan. Sialnya, hotel tersebut sedang dirazia polisi sehingga Bio One sempat disangka pemakai narkoba dengan tampilannya yang sangat kurus. Resepsionis hotel juga ternyata sempat curiga melihat Bio One menginap di hotel tersebut.

"Terus suatu hari waktu aku di Solo di telepon sama orang lokasi, 'Mas ini ada telepon dari polisi katanya ada aktormu di hotel melati' terus ditangkap polisi yang razia dikira narkoba karena resepsionisnya tahu ini namanya si Bio One tapi kok tinggal di hotel melati," ujarnya.

