Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Eva Manurung dan Jordan Ali Bisa Pacaran

Selvianus , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |12:07 WIB
Kronologi Eva Manurung dan Jordan Ali Bisa Pacaran
Eva Manurung, ibunda Virgoun pacari Jordan Ali (Foto: IG Jordan Ali)
A
A
A

JAKARTA - Kakak kandung Virgoun, Febby Carol mengungkapkan, jalinan asmara ibunya, Eva Manurung dan Jordan Ali bermula dari konten. Bahkan ia juga sempat memprotes, dan melarang keras adanya dugaan jalinan asmara tersebut.

Meski sebatas konten, Febby mulai curiga karena konten itu tidaklah wajar, sehingga ia sempat menegur Jordan Ali secara baik-baik.

"Jujur aja ya gue nggak setuju dan menurut gue enggak banget, nggak pantas lah kalau awalnya itu sih Jordan sebatas konten. Gue nggak tau misinya jangan viral, pengen hits lewat jalur pintas, awalnya gue bilang sama dia ini videonya apa, gue bilang nggak apa-apa," ujar Febby Carol dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Senin (13/11/2023).

Kronologi Eva Manurung dan Jordan Ali Bisa Pacaran

"Tetapi menurut gue berlebihan, dari konten mereka mau prewed itu, dari situ gue udah mulai aneh, ini apa-apaan dan gue udah marah dan gue udah tegur," sambungnya.

Sayangnya teguran itu tak membuahkan hasil maksimal, sebab Jordan Ali kembali memposting fotonya dengan Eva Manurung.

Tak cuma itu, perlakuan keduanya tak layak antara ibu dan anak, sehingga kecurigaan itu benar-benar menguat. Alhasil membuat keluarga besar pun, turut menyoroti masalah tersebut di grup WhatsApp keluarga besar.

"Besoknya dia update lagi yang lebih parah lagi. Ada kata-kata aku mencintaimu begini begini, tidak memandang usia segala macam, dan kemesraan mereka melebihi ibu dan anak. Akhirnya ini nggak lucu, gue nggak suka dan besoknya keluarga di group meriah," jelas Febby.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041052/virgoun-GYFb_large.jpg
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040790/virgoun-BRdj_large.jpg
Virgoun Sudah 2 Kali Bertemu Anak Usai Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040741/virgoun-j0EB_large.jpg
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement