Kronologi Eva Manurung dan Jordan Ali Bisa Pacaran

JAKARTA - Kakak kandung Virgoun, Febby Carol mengungkapkan, jalinan asmara ibunya, Eva Manurung dan Jordan Ali bermula dari konten. Bahkan ia juga sempat memprotes, dan melarang keras adanya dugaan jalinan asmara tersebut.

Meski sebatas konten, Febby mulai curiga karena konten itu tidaklah wajar, sehingga ia sempat menegur Jordan Ali secara baik-baik.

"Jujur aja ya gue nggak setuju dan menurut gue enggak banget, nggak pantas lah kalau awalnya itu sih Jordan sebatas konten. Gue nggak tau misinya jangan viral, pengen hits lewat jalur pintas, awalnya gue bilang sama dia ini videonya apa, gue bilang nggak apa-apa," ujar Febby Carol dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Senin (13/11/2023).

"Tetapi menurut gue berlebihan, dari konten mereka mau prewed itu, dari situ gue udah mulai aneh, ini apa-apaan dan gue udah marah dan gue udah tegur," sambungnya.

Sayangnya teguran itu tak membuahkan hasil maksimal, sebab Jordan Ali kembali memposting fotonya dengan Eva Manurung.

Tak cuma itu, perlakuan keduanya tak layak antara ibu dan anak, sehingga kecurigaan itu benar-benar menguat. Alhasil membuat keluarga besar pun, turut menyoroti masalah tersebut di grup WhatsApp keluarga besar.

"Besoknya dia update lagi yang lebih parah lagi. Ada kata-kata aku mencintaimu begini begini, tidak memandang usia segala macam, dan kemesraan mereka melebihi ibu dan anak. Akhirnya ini nggak lucu, gue nggak suka dan besoknya keluarga di group meriah," jelas Febby.