Mengenal Akar Lawakan Indonesia Lewat Film Srimulat: Hidup Memang Komedi

JAKARTA - MNC Pictures akan merilis film Srimulat: Hidup Memang Komedi di bioskop, pada 23 November mendatang. Sebuah film yang bercerita tentang perjuangan grup lawak legendaris untuk tampil di televisi.

Film ini akan kembali mengingatkan masyarakat bahwa akar komedi Indonesia salah satunya bersumber dari Srimulat. Grup lawak ini melegenda tak hanya karena karakter yang ditampilkan, namun juga guyonan jenaka di dalamnya.

“Saya punya kenangan mendalam tentang Srimulat. Kenangan inilah yang kami sajikan dalam Srimulat: Hidup Memang Komedi sehingga pencinta film bisa mengenal para legenda komedi Indonesia ini,” kata Presiden Direktur MNC Pictures, Titan Hermawan di Jakarta Selatan, pada Senin (13/11/2023).

Dia menambahkan, menghadirkan film ini menjadi cara MNC Pictures dalam mengenalkan Srimulat kepada generasi muda. “Bahwa ‘moyang’ komedi Indonesia itu ya Srimulat,” tutur Titan menambahkan.

Nuansa Srimulat akan semakin terasa dalam film ini berkat kehadiran dua personelnya, Tessi dan Nunung. Keduanya bahkan terlibat aktif dalam membantu para aktor Srimulat: Hidup Memang Komedi menghidupkan karakter mereka.

Film ini tak hanya menyajikan perjuangan Srimulat tampil di televisi, namun juga menghadirkan kisah Gepeng dalam menemukan jati dirinya sebagai pelawak. Film ini juga akan menyuguhkan romansa Gepeng dan Royani.

Intrik lain dalam film ini adalah krisis identitas Tessi yang berujung dipenjara. Dengan segala perjuangan dan tantangannya, personel Srimulat menyadari pentingnya kerjasama dan rasa peduli dalam menghadapi masalah.