Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Mengenal Akar Lawakan Indonesia Lewat Film Srimulat: Hidup Memang Komedi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |18:07 WIB
Mengenal Akar Lawakan Indonesia Lewat Film <i>Srimulat: Hidup Memang Komedi</i>
Srimulat: Hidup Memang Komedi. (Foto: MNC Pictures)
A
A
A

JAKARTA - MNC Pictures akan merilis film Srimulat: Hidup Memang Komedi di bioskop, pada 23 November mendatang. Sebuah film yang bercerita tentang perjuangan grup lawak legendaris untuk tampil di televisi. 

Film ini akan kembali mengingatkan masyarakat bahwa akar komedi Indonesia salah satunya bersumber dari Srimulat. Grup lawak ini melegenda tak hanya karena karakter yang ditampilkan, namun juga guyonan jenaka di dalamnya. 

“Saya punya kenangan mendalam tentang Srimulat. Kenangan inilah yang kami sajikan dalam Srimulat: Hidup Memang Komedi sehingga pencinta film bisa mengenal para legenda komedi Indonesia ini,” kata Presiden Direktur MNC Pictures, Titan Hermawan di Jakarta Selatan, pada Senin (13/11/2023). 

Dia menambahkan, menghadirkan film ini menjadi cara MNC Pictures dalam mengenalkan Srimulat kepada generasi muda. “Bahwa ‘moyang’ komedi Indonesia itu ya Srimulat,” tutur Titan menambahkan. 

Nuansa Srimulat akan semakin terasa dalam film ini berkat kehadiran dua personelnya, Tessi dan Nunung. Keduanya bahkan terlibat aktif dalam membantu para aktor Srimulat: Hidup Memang Komedi menghidupkan karakter mereka.

Srimulat: Hidup Memang Komedi. (Foto: MNC Pictures)

Film ini tak hanya menyajikan perjuangan Srimulat tampil di televisi, namun juga menghadirkan kisah Gepeng dalam menemukan jati dirinya sebagai pelawak. Film ini juga akan menyuguhkan romansa Gepeng dan Royani.

Intrik lain dalam film ini adalah krisis identitas Tessi yang berujung dipenjara. Dengan segala perjuangan dan tantangannya, personel Srimulat menyadari pentingnya kerjasama dan rasa peduli dalam menghadapi masalah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/206/2927790/peran-gepeng-di-film-srimulat-juan-bio-one-disangka-pemakai-narkoba-TXZ9tR5m31.jpg
Peran Gepeng di Film Srimulat, Juan Bio One Disangka Pemakai Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/206/2924496/film-srimulat-hidup-memang-komedi-perjuangan-menaklukkan-kerasnya-ibu-kota-jakarta-SQo02mPRDR.jpg
Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Perjuangan Menaklukkan Kerasnya Ibu Kota Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/206/2924346/tantangan-pemain-srimulat-hidup-memang-komedi-butuh-keseriusan-dan-keunikan-Am3RKjNWYO.jpg
Tantangan Pemain Srimulat Hidup Memang Komedi, Butuh Keseriusan dan Keunikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2924018/srimulat-hidup-memang-komedi-tayang-di-bioskop-23-november-2023-penyemangat-generasi-muda-OZQrxBAP3k.jpg
Srimulat Hidup Memang Komedi Tayang di Bioskop 23 November 2023, Penyemangat Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2924003/morgan-oey-cerita-film-srimulat-hidup-memang-komedi-kisah-kegigihan-menggapai-impian-G9VKoqQZ6c.jpg
Morgan Oey Cerita Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Kisah Kegigihan Menggapai Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2923975/srimulat-hidup-memang-komedi-gelar-gala-premier-di-surabaya-penonton-antusias-bertemu-pemain-vE99KQDWGl.jpg
Srimulat Hidup Memang Komedi Gelar Gala Premier di Surabaya, Penonton Antusias Bertemu Pemain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement