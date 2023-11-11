Vision+ Hadir di Versi Terbaru MyMRTJ sebagai Mitra Hiburan

JAKARTA - Sebagai komitmen meningkatkan konten hiburan on board berkualitas, Vision+ dan MRT Jakarta meluncurkan versi terbaru MyMRTJ. Aplikasi ini resmi dirilis di MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada 9 November 2023.

MyMRTJ merupakan aplikasi resmi dari MRT Jakarta, yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi terkait perjalanan MRT, pembelian tiket, sekaligus menikmati hiburan.

Aplikasi MyMRTJ yang telah direvamp ini tak sekadar meningkatkan fungsi dan navigasi. Pengguna juga dapat menjajal pengalaman Apps in Apps dengan menikmati konten hiburan Vision+.

Untuk bisa mengakses konten hiburan dalam aplikasi ini, Anda dapat mengakses menu utama dan memilih ‘TV&Film’. Integrasi ini semakin mempermudah penumpang untuk menikmati konten Vision+ selama perjalanan dengan MRT Jakarta.