Sinopsis Film 47 Meters Down Uncaged, Teror Mencekam Hiu

JAKARTA - Sinopsis film 47 Meters Down: Uncaged akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 47 Meters Down: Uncaged adalah film horor survival tahun 2019 yang disutradarai oleh Johannes Roberts dan ditulis oleh Roberts dan Ernest Riera. Film ini merupakan sekuel dari 47 Meters Down (2017).

Film ini dibintangi oleh Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju, Sistine Stallone, Davi Santos, Khylin Rhambo, Brec Bassinger, Nia Long, dan John Corbett.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 45% berdasarkan 88 ulasan, dengan rating rata-rata 4,7/10.

Sinopsis Film 47 Meters Down Uncaged

Mia dan saudara tiri Sasha baru saja pindah ke sekolah baru. Seorang siswa lain, Catherine, mendorong Mia ke dalam kolam kampus dengan Sasha sebagai penonton. Ayah Mia, Grant, mengetahui insiden itu dan merencanakan perjalanan perahu untuk kedua saudara perempuan itu agar bisa melihat hiu putih besar, dengan harapan bahwa keduanya akan bersatu. Grant memberikan Mia gigi hiu putih besar yang dia temukan dan menceritakan ketika Mia dulu menyelam bersamanya.

Pada hari perjalanan perahu, Mia kaget melihat bahwa Catherine dan teman-temannya juga ada di sana untuk tur. Teman-teman Sasha, Alexa dan Nicole, tiba dan menggoda keduanya untuk pergi ke tempat rahasia bersama mereka. Para gadis naik mobil Alexa dan bersenang-senang bersama di laguna rahasia.

Alexa mengungkapkan bahwa laguna tersebut memiliki pintu masuk ke kota Maya yang tenggelam di mana Grant dan dua asistennya—Carl dan pacar Alexa, Ben—sedang bekerja untuk persiapan kunjungan dari kelompok arkeolog minggu depan. Setelah menemukan peralatan menyelam, Nicole membujuk para gadis untuk menyelam melalui kota tersebut, akhirnya mencapai ruang persembahan kuno. Mereka bertemu dengan ikan gua, dan Nicole tanpa sengaja menumbangkan pilar batu, menyebabkan reaksi berantai dari runtuh.