Sinopsis Film Unlocked 2017

JAKARTA - Sinopsis film Unlocked akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unlocked adalah film thriller aksi tahun 2017 yang disutradarai oleh Michael Apted, ditulis oleh Peter O'Brien.

Film Unlocked dibintangi oleh Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, dan Toni Collette. Ini adalah film terakhir yang disutradarai oleh Apted sebelum kematiannya pada tahun 2021.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 91% kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 287 ulasan, dengan nilai rata-rata 8,30 dari 10.

Sinopsis Film Unlocked

Setelah operasi di Paris gagal di bawah pengawasannya, pejabat interogasi Central Intelligence Agency Alice Racine bekerja menyamar di sebuah pusat komunitas di London. Daerah tersebut dikenal karena ekstremisme, dan ia memberikan informasi kepada layanan keamanan, termasuk Kepala Intelijen MI5 Emily Knowles. Mantan kepala stasiun Racine dan mentor Eric Lasch memberitahunya bahwa ia tidak boleh merasa bersalah atas kematian di Paris dan perlu kembali ke lapangan.

CIA dan MI5 mengetahui Yazid Khaleel berencana melakukan serangan biologis terhadap target Amerika di tanah Inggris dengan kolaborasi dengan David Mercer. Frank Sutter, seorang perwira dari Kantor CIA London, memberi tahu Racine bahwa dia mendapatkan perintah dari Kepala Divisi Eropa Bob Hunter untuk membantu mereka menginterogasi dan memecah kurir yang ditangkap Khaleel, Lateef.

Di sebuah hotel, Racine menginterogasi Lateef dan mendapatkan pesan yang akan disampaikannya kepada perwakilan Mercer. Sebelum memberikan rincian pesan kepada Sutter, dia menerima panggilan dari pengendalinya, Ed Romley, yang dengan bingung memberinya tugas yang sama dengan Sutter. Menyadari bahwa dia telah ditipu, Racine berusaha mengeluarkan Lateef dari tahanan mereka, tetapi dia mati dalam baku tembak. Dia mundur ke apartemen Lasch, tetapi operatif menyerang, dan Racine menyaksikan kematian Lasch. Dia melarikan diri ke rumah aman yang dimiliki oleh Lasch dan menangkap perampok Jack Alcott, yang sedang merampok apartemen.

Dia menghubungi Hunter dan Romley, yang, meskipun mengaku percaya padanya, sesuai dengan protokol, mengirimkan petugas SCO19 untuk menangkapnya. Setelah bertarung dengan dua petugas dan ditaser, dia diselamatkan oleh Alcott dan keduanya melarikan diri. Ketika Alcott mengungkapkan bahwa dia adalah mantan Marinir Royal yang bertugas di Perang Irak, Racine dengan enggan membiarkannya mendampinginya. Racine mencari bantuan Amjad, seorang teman dan klien dari pusat komunitas.

BACA JUGA: