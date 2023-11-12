Sinopsis Film Midway, Perang AS vs Jepang di Samudra Pasifik

JAKARTA - Sinopsis film Midway akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Midway adalah sebuah film perang tahun 2019 tentang Pertempuran Midway, pertarungan di area pasifik bagian dari Perang Dunia II.

Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich, yang juga memproduksi film tersebut bersama Harald Kloser, dan ditulis oleh Wes Tooke. Film ini dibintangi oleh Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid, Tadanobu Asano, Darren Criss, dan Woody Harrelson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 42% berdasarkan 169 ulasan dan rating rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film Midway

Pada bulan Desember 1937 di Tokyo, Letnan Komandan Edwin T. Layton, seorang perwira intelijen angkatan laut Amerika, diingatkan oleh Laksamana Isoroku Yamamoto, karena 80% minyak Jepang diimpor, jika AS mengancam pasokan minyak mereka, maka Jepang tidak akan memiliki pilihan selain berperang.

Empat tahun kemudian, selama Perang Dunia II, menyusul keputusan AS untuk memutus pasokan minyak Jepang, Jepang meluncurkan serangan mendadak ke Pearl Harbor, memaksa AS untuk ikut berperang. Sebagai respons terhadap serangan itu, aviatur angkatan laut Letnan Richard "Dick" Best dan Grup Udara dari kapal induk USS Enterprise dikirim ke selatan tetapi gagal menemukan armada kapal induk Jepang.

Laksamana Yamamoto, dengan dukungan Laksamana Muda Tamon Yamaguchi, mengusulkan rencana berani untuk menyerang Pulau Midway menggunakan empat kapal induk Jepang yang tersedia yang dikenal sebagai "Kido Butai", tetapi Tentara Jepang menolak mereka. Pada bulan Februari, USS Enterprise melancarkan serangan terhadap Kepulauan Marshall. Pada bulan April, setelah serangan pemboman berani Letnan Kolonel Jimmy Doolittle di Tokyo, Yamamoto, Yamaguchi, dan Wakil Laksamana Chuichi Nagumo diizinkan untuk melaksanakan rencana mereka untuk menyerang Midway.

Pada bulan Mei, setelah Pertempuran Laut Coral, Layton, bersama dengan Joseph Rochefort dan tim kriptografi-nya, menggunakan intelijen sinyal untuk mengintersep pesan Jepang tentang sebuah operasi terhadap suatu target yang hanya diidentifikasi sebagai "AF". Layton dan timnya percaya bahwa "AF" adalah Atol Midway, sementara Washington percaya itu menjadi target di Pasifik Selatan. Namun, panglima baru yang ditunjuk Armada Pasifik AS, Laksamana Chester W. Nimitz, tetap skeptis. Untuk membuktikan teori mereka, Layton memerintahkan Midway untuk mengirim pesan tanpa enkripsi menyatakan bahwa mereka kekurangan air. Jepang menerima sinyal ini dan mengirim pesan yang diintersep tentang kekurangan air di "AF", mengkonfirmasi bahwa "AF" memang Midway.

Berharap untuk melancarkan serangan kejutan, Nimitz memerintahkan kapal induk USS Hornet dan Enterprise untuk dipanggil kembali dari Laut Coral dan menuntut agar USS Yorktown yang rusak diperbaiki dalam waktu 72 jam untuk operasi tempur. Halsey diberikan cuti karena cacar api dan sementara itu digantikan oleh Laksamana Raymond A. Spruance.

Pada 4 Juni, Jepang melancarkan serangan udara ke Midway. Upaya awal oleh pesawat berbasis darat AS untuk menyerang kapal induk Jepang gagal. Namun, Nagumo terguncang ketika pembom Amerika yang hampir menabrak jembatan kapal induk Jepang Akagi dalam apa yang mungkin merupakan upaya menabrak. Kapal selam USS Nautilus mencoba menyerang armada Jepang tetapi dikejar oleh kapal perusak Jepang Arashi. Skuadron Amerika menyerang armada Jepang tanpa banyak keberuntungan, meskipun serangan tersebut mencegah armada meluncurkan serangan balasan.