MUSIK

Mengulik Awal Terbentuknya Band Om Om, Grup Bentukan Bang Ojak T.O.P

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:27 WIB
Mengulik Awal Terbentuknya Band Om Om, Grup Bentukan Bang Ojak T.O.P
Mengulik awal terbentuknya Band Om Om. (Foto: Instagram/@band.omom)
JAKARTA - Band Om Om memang pendatang baru di industri musik Tanah Air. Namun, para personel band ini diisi oleh para musisi senior yang pasti tak asing di mata pencinta musik Tanah Air. 

Terbentuk pada 10 Juni 2023, Band Om Om diisi oleh Ferdy Tahier (Element), Eza Yayang (D.O.T), Reynold Affandi (Ex Slank), serta dua personel Rockerkasarung, Acoy dan Ricky Bazz. 

Pendirian band ini, awalnya diinisiasi oleh Eza Yayang, pemeran Bang Ojak dalam sitkom T.O.P yang ingin kembali bermusik setelah masa tayang program tersebut rampung. Niat itu pun disampaikannya saat menjadi bintang tamu podcast Ferdy Tahier.

Dari yang awalnya ingin menggarap proyek duet, Reynold Affandi mengajaknya untuk membuat band baru yang kemudian mereka namai Band Om Om. Uniknya dari band yang anggotanya bapak-bapak ini tidak ada genre spesifik. 

Pada 15 September 2023, Band Om Om merilis single debut berjudul, Kisah Kasih Om Om di bawah naungan AFE Records. Lagu ity berkisah tentang pria tua yang jatuh cinta pada anak SMA. Meski dianggap aneh, namun tak sedikit yang mengalami kisah ini. 

Mengulik awal terbentuknya Band Om Om. (Foto: MNC Media)

Penasaran dengan band ini? Anda bisa mendengarkan wawancara lengkapnya di Live Podcast Musikaligus EPS.60 Band Om Om Tua Tua Kelilit Kabel, hanya di Audio+.*

(SIS)

