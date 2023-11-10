Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dian Sastro Sebut Suaminya Ogah Nonton Serial Gadis Kretek, Ini Alasannya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:10 WIB
Dian Sastro Sebut Suaminya <i>Ogah</i> Nonton Serial Gadis Kretek, Ini Alasannya
Dian Sastro bintangi serial Gadis Kretek (Foto: IG Dian)
JAKARTA - Serial Gadis Kretek menuai banyak pujian dari masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Salah satu alasannya yakni karena akting dari para pemainnya yang sangat luar biasa hingga membuat banyak orang terpukau. Terutama akting Dian Sastrowardoyo yang berperan sebagai Dasiyah atau Jeng Yah.

Namun, ketika semua mata kini tengah terpukau dengan Dian Sastro, sang suami Maulana Indraguna Sutowo malah mengaku tidak mau menonton serial tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dian Sastro melalui podcast TS Media.

Dian Sastro mengungkapkan jika suaminya sangat mendukung kariernya sebagai aktris, hanya saja kali ini dia benar-benar tidak ingin melihat akting sang istri.

"Khusus buat yang ini, jujur aja dia memilih untuk 'Gue support banget karier lo, tapi boleh nggak (serial) yang ini gue nggak usah lihat'," kata Dian Sastro yang menirukan ucapan sang suami, dikutip dari TS Media, Jumat (10/11/2023).

Dian Sastro Sebut Suaminya {Ogah} Nonton Serial Gadis Kretek, Ini Alasannya

Hal tersebut bukan suatu masalah yang besar untuk Dian Sastro. Dirinya mengerti pasti ada alasan tertentu mengapa sang suami mengambil keputusan tersebut. Dian juga tetap bersyukur karena terus mendapat dukungan dalam berkarier.

"Oke boleh, terima kasih," kata Dian Sastro kala mendengar pengakuan suami yang tidak mau menonton serial terbarunya berjudul Gadis Kretek.

Hal ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang alasan di balik keputusan tersebut. Namun, Dian Sastro menyampaikan jika dirinya belum bisa membeberkan alasan tersebut karena masih dalam tahap perbincangan dengan suami tercinta.

"Enggak apa-apa, karena ada sebuah perbincangan yang masih dibicarakan. Jadi, gue belum bisa share di sini," tutur Dian.

Walaupun demikian Dian Sastro mengaku kehidupannya masih berjalan dengan baik setelah sang suami mengaku tidak ingin menonton karyanya.

"Oh, iya masih dong (olahraga bareng). Orang setiap pagi juga masih sarapan bareng, curhat bareng," kata Dian.

