HOME CELEBRITY MUSIK

50 Tahun Berkarya, God Bless Raih Rekor Muri sebagai Band Rock Tertua

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:41 WIB
50 Tahun Berkarya, God Bless Raih Rekor Muri sebagai Band Rock Tertua
God Bless raih rekor MURI (Foto: Okezone)
JAKARTA - God Bless baru saja meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Band Genre Rock Tertua yang Masih Berkarya menjelang konser emas 50 tahunnya.

Penghargaan tersebut tentunya menjadi raihan terbaik di setengah abad perjalanan karier Achmad Albar cs.

"Berjalan 50 tahun itu luar biasa. Kalau terlama itu oke, tapi kalau yang bisa bertahan itu susah sekali. Makanya kami memberikan rekor MURI untuk 50 tahun God Bless," ujar pendiri MURI, Jaya Suprana dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (3/11/2023).

50 Tahun Berkarya, God Bless Raih Rekor Muri sebagai Band Rock Tertua

Para personel God Bless pun bangga menyambut penghargaan ini. "Kami berterima kasih, bisa dapat penghargaan dari MURI," ujar Achmad Albar selaku vokalis God Bless.

Personel God Bless sendiri rupanya tidak menyangka bisa tetap kompak selama 50 tahun. "Kami juga nggak mengira bisa sampai 50 tahun. Ini adalah perjalanan yang sangat berarti, apalagi saya masih bisa berjalan bersama Mas Iyek, Mas Donny, dan personel lainnya," kata gitaris God Bless, Ian Antono.

Anugerah penghargaan MURI itu bagi para personel God Bless diharapkan bisa menjadi pecutan motivasi untuk terus konsisten menjaga kekompakan mereka.

"Ya doakan saja, supaya kami masih bisa tetap bertahan beberapa tahun ke depan," ucap Achmad Albar.

